17/12/2021 16:35:00

Iniziate le attività di PCTO del Liceo Classico di Marsala relative all'ambito giuridico.

Gli alunni hanno svolto la formazione per la sicurezza sul lavoro e hanno partecipato alle prime attività riguardanti il tema della lotta contro le violenze e la discriminazione di genere. Il progetto - che lo scorso hanno si è sviluppato in collaborazione con l'Università LUMSA - quest'anno, in convenzione con l'Ordine degli avvocati e delle avvocatesse di Marsala, ed in particolare con il Comitato pari opportunità, grazie alla disponibilità della Dott.ssa Adele Pipitone, condurrà gli alunni in un percorso fuori dalle aule scolastiche per conoscere i luoghi del diritto e le professioni legali. Visite guidate nei luoghi simbolo della lotta per la legalità, stage formativi, presentazione di libri ed altre iniziative sono state programmate dal docente tutor prof. Luca Facciolo con la finalità principale di far sperimentare agli alunni percorsi per l'orientamento universitario e professionale.



Il progetto ha anche l'ambizione di lavorare sulle loro competenze trasversali di cittadinanza. Quest'ultima finalità, che è propria di tutti gli indirizzi del Liceo Classico (Cambridge, Biomedico, Giuridico, Comunicazione) trova ancora maggiore centralità nel percorso di PCTO giuridico."