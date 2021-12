Pallamano serie A: L'Handball Erice perde in casa contro Salerno 

19/12/2021 11:12:00

Ac Life Style Erice vs Jomi Salerno 22-31

Parziali: (10-16; 22-31).

Ac Life Style Erice: Firinu, Colombo 3, Yudica 1, Coppola 3, Kellner, Losio, Cozzi 5, Brkic, Ravasz 4, Podariu, Felet, Satta 2, Benincasa, Gorbatsjova 4.

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato, Dalla Costa 6, Avagliano, Rossomando, Krnic 2, Romeo 4, Ilic, Stettler 1, Martinez Bizzotto, Manojlovic 7, Napoletano 5, Tanaskovic 4, Lauretti.

Allenatore: Elena Avram.

Arbitri: Giovanni Fato e Luigi Guarini.

ERICE. Sconfitta interna per l’Handball Erice, che, al PalaCardella, ha perso il confronto con la pluriscudettata Jomi Salerno con il risultato finale di 22 a 31. Un match che ha visto protagoniste le campane, che, con merito hanno vinto l’incontro gestito dal primo all’ultimo minuto di gioco. Per l’Handball Erice si chiude così il 2021. Nonostante la sconfitta, le ericine hanno conquistato la qualificazione alle Finals di Coppa Italia, avendo chiuso il girone d’andata tra le prime otto in classifica.

PRIMO TEMPO: Impatto nervoso nel match, con diversi errori da ambo i lati del gioco. Salerno si porta subito avanti di tre lunghezze nei primi dieci minuti di gioco. Dopo il time-out di Gonzalez Gutierrez, l’Handball Erice prova a reagire con Cozzi, portandosi sul meno uno. Nel finale della prima frazione di gioco, però le campionesse di Italia si portano avanti con decisione, chiudendo il primo tempo avanti per 10 a 16.

SECONDO TEMPO: Dopo la pausa, non arriva la reazione sperata per l’Handball Erice, che nei primi sei minuti di gioco realizza una sola rete. In questo periodo Salerno riesce ad allungare il divario portandosi sul consistente vantaggio di undici lunghezze. Salerno, quindi, è riuscita a gestire senza troppe difficoltà la partita, che, nel finale, ha visto la presenza di tante giovani in campo, che hanno acquisito minuti importanti per la propria crescita. L’Handball Erice ha perso poi per 22 a 31.