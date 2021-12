Salemi, nasce " 'A Parma", il primo "Bed & Book", ecco di che si tratta...

22/12/2021 20:00:00

Non è un "Bed & Breakfast". Non è una biblioteca né un circolo culturale... è l'esatta somma delle due cose.

E' un "Bed & Book".

Funziona come un classico b&b, ma offre una sterminata libreria di libri e volumi di arte e letteratura siciliana.







"Un percorso cromatico che dall'oro dei campi di grano del Maestro Gianbecchina, o delle pennellate del salemitano Giampiero Grassa passa al giallo vivace di Carla Accardi fino a quello dei limoni recisi realizzati da Guttuso per arrivare all'azzurro di cielo e mare dipinti da Piero Guccione. Non mancano le ceramiche di Caltagirone, i colori di Nino Parrucca, le tradizionali Teste di Moro, le creazioni in legno d'ulivo.

Ma soprattutto non mancano i libri, dalla sezione per bambini e ragazzi fino alla saggistica e narrativa per adulti.

Tante le autrici, tanti gli autori che ospita la nostra libreria, rigorosamente tutti siciliani.



Mi sono divertito così a trovare corrispondenze, legami, ad unire territori, amici, familiari, allievi e maestri. Così accanto al Teatro di Pirandello, trova posto quello di Emma Dante, i gialli di Camilleri si contendono lo spazio con i romanzi di Gaetano Savatteri, la Messina di D'Arrigo si confronta con la Messina più intima di Nadia Terranova, accanto c'è Taormina, raccontata da Emanuela Ersilia Abbadessa. C'è la Scuola, quella di Alessandro D'Avenia e quella di Vanessa Ambrosecchio , i romanzi storici scritti dalle potenti voci femminili di Maria Attanasio, Agata Bazzi, Stefania Auci e Simonetta Agnello Hornby ed i romanzi storici simbolo della nostra letteratura, quelli di De Roberto e Tomasi Di Lampedusa. C'è la Palermo di Roberto Alajmo, di Giosue' Calaciura e di Giorgio Vasta; le storie di riscatto di Dario Levantino, Filippo Nicosia e Roberto Andò ; c'è la comicità amara di Pif e di Ciccio Bozzi, la Sicilia distopica di Stefano Amato; ma c'è il Novecento di Brancati, Bufalino e Consolo, ci sono i capolavori di Verga, la lucidità di Sciascia, i versi dialettali di Buttitta e quelli intimi di Cettina Caliò, c'è la prosa poetica di Sergio Claudio Perroni e quella di Luigi Lo Cascio , ci sono la Mafia raccontata da Attilio Bolzoni , le visioni di Ludovico Corrao, la Sicilia di Pitrè, di Matteo Collura e di Pietrangelo Buttafuoco , c'è l'immigrazione raccontata da Davide Enia, Evelina Santangelo e Marco Rizzo; c'è l'amicizia tra Tea Ranno, Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono ed una famiglia riunita,Elvira Seminara , Viola Di Grado ed il professor Antonio Di Grado. Ci sono i misteri di Giuseppe Di Piazza, i racconti di Addamo, i romanzi di Camarrone, la rabbia degli affamati di Mattia Insolia, la profondità di Paolo Di Stefano, l'eleganza delle scrittrici Dacia Maraini, Silvana Grasso e Costanza Di Quattro e tanti altri ancora" - dichiara il giovane Filippo Triolo.





Non solo Sicilia. Ad esempio, in camera da letto si può riposare sotto a una copia perfetta dei celeberrimi covoni di Van Gogh





Il "Bed & Book" si chiama " 'A parma" (la palma), e nasce da una brillante idea del giovane salemitano Filippo Triolo. E' sito proprio a Salemi in via Della Croce.