Lavori a giorni per l’aula dei bambini di Selinunte

28/12/2021 07:30:00

Nel novembre scorso avevamo scritto dell’aula mancante per gli alunni della prima infanzia a Marinella di Selinunte. Una decina di bambini aspettava il modulo aggiuntivo nella scuola di via Caboto, che sarebbe dovuto spuntare già a settembre, grazie alla donazione dei deputati dell’associazione Movimento 5 Stelle che aveva messo a disposizione le somme necessarie. I tempi delle autorizzazioni regionali avrebbero però rimandato questo momento. I lavori, iniziati il 9 dicembre scorso, si sarebbero poi interrotti deludendo alunni e genitori.

Fino ad un’accorata richiesta al sindaco Alfano di un dono per Natale: la ripresa e la conclusione dei lavori.

Il 25 è passato, ma il dono non è arrivato. Ed è difficile pensare che il sindaco di un comune in dissesto finanziario possa essere come Babbo Natale, visto che oltre alla materia prima manca anche la manodopera.

Gli abbiamo però chiesto quando sarà possibile avere finalmente quest’aula.

Ci ha risposto così:

“Sono arrivate tutte le autorizzazioni del Genio Civile, per cui riteniamo che la ditta incaricata possa riprendere e finire i lavori nel giro di pochi giorni. Abbiamo fatto tutta la pressione possibile, ma purtroppo i tempi sono questi, anche se nelle more abbiamo chiesto alle strutture alberghiere di venirci incontro. Capisco bene che non sono le loro aule, ma in termini di funzionalità direi siano stati dei degni sostituti. Però il disagio c’è stato e quindi spero che la cosa si risolva al più presto e possano avere una loro aula nuova dove potere passare le giornate di didattica in tranquillità”.

EM