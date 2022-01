Open Day online dell'ITT "Mattarella" di Marsala

14/01/2022 00:43:00

In un momento di crescita esponenziale di contagi da Covid -19, per evitare che possano verificarsi ulteriori condizioni favorevoli alla diffusione del virus, Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” di Marsala (ITT) ha deciso di organizzare il suo Open Day in modalità videoconferenza.

L’evento avrà luogo Domenica 16 Gennaio dalle ore 11:00 alle 13:00 e darà modo agli alunni di terza media interessati all’iscrizione e ai loro genitori di conoscere nel dettaglio la proposta formativa dell’Istituto e le sue peculiarità in merito ai due indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica con curvatura Robotica” e “Informatica e Telecomunicazioni con curvatura Intelligenza Artificiale”.

Durante l’incontro, che si svolgerà in due sessioni, una alle 11:00 e una alle 12:00, i partecipanti potranno visitare virtualmente l’Istituto, compresi i suoi otto laboratori e porre ai docenti presenti tutte le domande che riterranno opportune.

Per la partecipazione è necessaria la registrazione compilando il modulo all’indirizzo

https://forms.gle/eb42byBoVtxK8yaZ9





L’Istituto Tecnico Tecnologico “P.Mattarella” ha sede a Marsala in via San Giovanni Bosco n.1 (di fronte il cinema Golden). La sua posizione strategica lo rende uno degli Istituti più facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici dato che si trova a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria e da quella degli autobus.

La scuola propone due indirizzi :

Elettronica ed Elettrotecnica con curvatura Robotica

Informatica e Telecomunicazioni con curvatura Intelligenza Artificiale

Le curvature presenti nel piano di studi rappresentano una personalizzazione dello stesso con l’introduzione della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale come materie curriculari. Queste materie infatti non si studiano all’interno di progetti esterni o attraverso progetti PON pomeridiani ma nelle ore diurne di lezione e hanno un proprio voto in seno al consiglio di classe. Inoltre, nella logica di offrire agli studenti competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro, l’Istituto ha previsto due percorsi di certificazione internazionale: “Il Patentino della Robotica” e la “Certificazione CISCO” per le reti informatiche.

L’approccio prevalentemente pratico che contraddistingue l’Istituto, permette agli studenti di affrontare argomenti teorici anche complessi con un taglio sperimentale e quindi in modo più accessibile, stimolati dalla possibilità di utilizzare ogni settimana per diverse ore ciascuno degli otto laboratori ben attrezzati e all'avanguardia per realizzare materialmente i circuiti che sono stati oggetto di studio e per verificarne il funzionamento.

All’interno dell’Istituto sono presenti i seguenti laboratori:

Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni

Laboratorio di Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici

Laboratorio di Sistemi Automatici e Reti

Laboratorio di Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Informatici e delle Telecomunicazioni

Laboratorio di Robotica e Intelligenza Artificiale

Laboratorio di Cad e Informatica

Laboratorio di Fisica

Laboratorio di Chimica.

L’Istituto vanta una percentuale di occupazione dei diplomati del 33%, con soli 190 giorni di attesa per il primo contratto significativo dalla data del diploma, che lo pone ai vertici della classifica redatta da Eduscopio per gli Istituti Tecnici Tecnologici della provincia di Trapani (Fonte Eduscopio). E’ infatti noto che molte aziende non riescono a reperire sul mercato un numero sufficiente di tecnici specializzati da assumere.

A titolo di esempio si pensi alle ditte che si stanno occupando della distribuzione capillare della fibra ottica per la banda larga, a quelle che lavorano nel campo informatico per lo sviluppo di software o in quello delle reti di computer per la realizzazione di reti sicure - in un’epoca di frodi e minacce informatiche dilaganti - per non parlare della richiesta di tecnici manutentori di sistemi di automazione e, nello specifico, di quelli che sono in grado di programmare e gestire i bracci robotici.

L’Istituto Tecnico Tecnologico P.Mattarella si presenta quindi con una proposta formativa all’avanguardia, in grado di recepire le richieste del mondo del lavoro e di rispondervi al meglio in termini di competenza e professionalità.

