Tajaranjet: "Ecco perchè siamo andati via da Birgi. Non è vero che abbiamo debiti con Airgest" 

20/01/2022 09:13:00

Egregio Direttore,

mi permetto richiamare la Sua attenzione circa la mancata richiesta di un contraddittorio e/o di un sancito diritto di replica in ordine alla notizia pubblicata sul giornale che Ella dirige, in data 19 gennaio 2022: TayaranJet scappa da Birgi con un debito di 180 mila euro per l'aereo della Lazio

Ai sensi dell’articolo 8 Legge 47/1948, pertanto, si invita a provvedere alla rettifica del contenuto riservando analogo risalto al brano giornalistico cui la presente di riferisce.



Dalla lettura dello stesso, emerge una portata di mistificazioni e di notizie non corrispondenti al vero, non suffragate da elementi inconfutabili che portano il lettore ad una distorta rappresentazione della realtà e in difetto di un corretto diritto di cronaca e per cui si intende replicare per riportare i fatti alla realtà delle cose.



Infatti, al di là delle considerazioni personali compiute dell’articolista senza mai avere interpellato la compagnia, nessuno dei fatti descritti nell’articolo in parola corrisponde a verità, risultando palesemente falsato e con un racconto sempre unilaterale.



In particolare, la frase proclamata per verità “la Compagnia bulgara, ma in mano ad una famiglia ragusana, è scappata con un debito di 180 mila euro nei confronti di Airgest, la società che gestisce l'aeroporto “Vincenzo Florio”, è palesemente contraria a verità. Per amore della stessa, la Compagnia ha lasciato il servizio di voli in continuità a Trapani per effetto di una risoluzione contrattuale con Enac il 12 novembre scorso, clausola prevista dal contratto, comunicata nei termini di legge alla stazione appaltante.



Ed ancora. In ordine al presunto credito declarato dal Presidente di Aigest Ombra, egli avrebbe fatto bene a dire che la sua società ha applicato al vettore tariffe per servizi di handling 4 volte superiori alle tariffe normali, solo per il fatto che si volava con gli aiuti di soldi pubblici. In sostanza, se voli con i soldi dello Stato, paghi 4 volte di più rispetto al normale.



La Tayaranjet ha interpellato ed esposto anche ad Enac la questione affinchè possa procedere a rettificare la presunta infrazione compiuta ai danni della Tayaran. A valle di ciò, sono state intraprese le iniziative necessarie a tutela del vettore.

Con Osservanza,

Gianfranco Cincotta

CEO & Accountable Manager | Tayaran Jet