Marsala, il Liceo Classico apre le porte agli alunni per le iscrizioni

24/01/2022 04:00:00

"Il Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala apre le porte ai nuovi alunni per le iscrizioni. Da lunedì 24 gennaio a venerdì 28 gennaio 2022 il liceo sarà a disposizione degli alunni e delle loro famiglie, per assistenza alla compilazione della domanda d’iscrizione, tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00 e il lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00, presso la sede centrale in via Eliodoro Lombardi, n.18.

Il piano dell’offerta formativa è caratterizzato da tre curvature, Liceo classico con curvatura economico- giuridica e della comunicazione, Liceo classico con curvatura biomedica e Liceo classico internazionale Cambridge. Nei tre percorsi proposti lo studio delle discipline umanistiche, il latino e il greco, viene veicolato attraverso le più moderne strategie didattiche e l’attivazione di una didattica laboratoriale.

Cambridge IGCSE è il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Si basa sull’esame GCSE (General Certificate of Secondary Education) che gli studenti britannici conseguono a 16 anni, dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore. IGCSE è la versione internazionale di tale esame. Il liceo classico Cambridge offre agli studenti la possibilità di conseguire le seguenti certificazioni IGCSE: English as a Second Language, Geography, Maths, Chemistry. Questa curvatura, inoltre, offre la possibilità di conseguire, attraverso lo studio curriculare, le certificatizioni linguistiche Cambrige Pet ( B1), First ( B2) e Advanced ( C1).

Dall’a.s. 2019-2020 il nostro Liceo è tra gli istituti individuati, tramite Avviso pubblico promosso dal Miur, a sperimentare il percorso “Biologia con curvatura biomedica”; la sperimentazione, indirizzata agli studenti delle classi terze, ha una durata triennale (150 ore) con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici individuati dall’Ordine dei Medici della Provincia di Trapani e 10 ore presso strutture sanitarie del territorio (riconosciute come PCTO).

Il corso di studi offre anche un potenziamento curricolare di fisica e scienze sin dal primo biennio e dal secondo biennio un ampliamento di logica matematica, logica verbale e di chimica, oltre che una preparazione specifica in lingua inglese con il docente madrelingua, mirata a fornire gli strumenti e le competenze per affrontare in modo consapevole i test universitari (anche in lingua inglese).

Tra le possibili scelte, riservate agli studenti, c'è anche l'opzione della curvatura giuridico- economica e della comunicazione, la cui finalità principale è quella di far conoscere alle nuove generazioni principi generali sull'organizzazione dello Stato e sul funzionamento dell'economia.

Tutto ciò è propedeutico all'esercizio della cosiddetta cittadinanza attiva, la cui importanza cresce sempre più in un mondo in cui concetti come ''comunità'' ed ''appartenenza sociale'' sembrano sgretolarsi, a causa dell'affermarsi di idee estremamente competitive nell'ambito del pensiero dominante.

L'indirizzo giuridico, dunque, può contribuire fortemente a far acquisire agli studenti la consapevolezza che un adeguato e legittimo uso dei diritti e doveri, nell'ambito delle regole statali, serve non solo ad una realizzazione degli interessi individuali, ma garantisce una migliore vita collettiva.

Infine, non va trascurato il fatto che la conoscenza tecnica del Diritto e dell'Economia può sicuramente essere vantaggiosa per chi volesse intraprendere studi universitari ricollegabili come Giurisprudenza,Scienze Politiche ed Economia."