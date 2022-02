Finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per aziende e liberi professionisti

02/02/2022 09:12:00

Cna Trapani offre alle PMI, ai liberi professionisti e titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa in Sicilia che a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 abbiano subito danni economici consistenti nella riduzione del fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%, un servizio di consulenza e supporto nella presentazione delle domanda per accedere al FINANZIAMENTO A TASSO ZERO.



Destinatari della misura

Piccole, medie e micro imprese con sede legale o operativa in Sicilia e liberi professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA con domicilio fiscale in Sicilia, che hanno avviato l’attività prima del 31 dicembre 2018.

Ai destinatari è riconosciuto:

- IMPORTO MINIMO 10 MILA EURO;

- IMPORTO MASSIMO: 25 MILA EURO (SE NON VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO);

- TASSO DI INTERESSE PARI A ZERO;

- PRE-AMMORTAMENTO NON SUPERIORE A 24 MESI;

- RIMBORSO ATTRAVERSO 48 RATE MENSILI;

- NESSUNA GARANZIA RICHIESTA

- NESSUNA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO.

Requisiti di ammissibilità

- Riduzione del fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%

- DURC regolare





Dotazione finanziaria

L’ammontare delle risorse dedicate è pari a euro 73.003.280,94 (settantatremilionitremiladuecentoottanta/94).

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le istanze di contributo possono essere presentate non oltre il 03/03/2022 per via telematica con procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione e sino ad esaurimento delle risorse.

Per informazioni rivolgersi agli uffici della CNA di Trapani in via Pantelleria 38, Trapani, oppure

- mandando una mail a cnatrapani@gmail.com

- chiamando o mandando un messaggio WhatsApp al numero +39 338 416 1986