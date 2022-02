Coronavirus, i dati del 9 Febbraio in Sicilia: contagi e ricoveri in calo, tanti morti 

09/02/2022 19:16:00

Contagi stabili, ricoveri in calo, ma ancora tanti, troppi morti. Questi in sintesi i dati di oggi sull'epidemia da coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate nell'Isola 7.159 nuove infezioni da SARS-CoV-2 su 50.509 tamponi e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 57 vittime del virus. Ieri i nuovi casi erano stati 7.248 (su 47.948 tamponi) e i morti comunicati 51. Il tasso di positività oggi scende al 14,1%, ieri era al 15,1%.

Ecco la suddivisione dei 7.159 casi odierni provincia per provincia:

Catania 1.687

Palermo 1.636

Siracusa 890

Messina 719

Ragusa 691

Trapani 577

Agrigento 526

Caltanissetta 519

Enna 241

Sul fronte ospedaliero, continua la tendenza alla decongestione dei reparti. Dei 275.718 siciliani attualmente positivi, 274.234 si trovano in isolamento fiduciario, 1.369 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (ieri erano 1.385) e 115 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 124) con 2 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4). I dimessi o guariti nell'ultimo giorno sono tantissimi, ovvero 9.522 mentre con gli ultimi 57 morti, i decessi totali dall'inizio della pandemia sono arrivati a 8.923. La Regione siciliana ha reso noto che i 57 decessi comunicati oggi si sono verificati: uno oggi, undici ieri, 26 il 7 febbraio, sette il 6 febbraio, cinque il 5 febbraio, tre il 4 febbario, due il 31 gennaio, uno il 29 gennaio e uno il 21 gennaio scorso.