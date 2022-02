Itet "Garibaldi" di Marsala. Il progetto Open Coesione si tinge di "Green"

10/02/2022 22:35:00

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo di PCTO finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.



Il progetto, attraverso l’attenta collaborazione di Europe Direct Trapani-Sicilia, permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei territori dove vivono.

Anche quest’anno l’ITET Garibaldi di Marsala partecipa al percorso come momento importante di educazione alla cittadinanza attiva e consapevole e lo fa, questa volta, con la classe 3D S.I.A. - Sistemi Informativi Aziendali- , con la guida della professoressa Nicoletta Reina con un nuovo team ASOC, i SolarWine.

"Il team ha scelto di monitorare il finanziamento mirato all’efficientamento energetico delle Cantina Fina di Marsala, che ringraziamo, nella persona di Marco Fina, che abbiamo incontrato a scuola, per la grande disponibilità alla collaborazione, per le informazioni ricevute, per l’entusiasmo verso la tematica della transizione ecologica e per la chiara visione economica delle dinamiche dell’efficientamento energetico", dice la Dirigente Loana Giacalone.

E’ la prima volta che il progetto ASOC studia un finanziamento relativo ad un’Azienda privata e siamo orgogliosi di dare un contributo in relazione alla “lettura” del territorio dal punto di vista delle energie rinnovabili e dell’apporto dato da queste ad un sistema economicamente virtuoso.

Un tema veramente cruciale, quello energetico, da cui dipenderà lo sviluppo futuro di molte aziende e di tutta l’economia del nostro Paese. ll cambiamento climatico e l’impatto antropico sull’ambiente costringono infatti a ripensare modelli di consumo e di produzione ed orientarli alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

I Green deal ed economia viticola in questo caso. Connubio vincente? La ricerca di dati ha portato il team SolarWine a elaborare diversi filoni di ricerca. Gli studenti hanno imparato tutto sugli impianti solari, sui pannelli, sulle superficie necessarie, sui sistemi di accumulo di energia, sulla potenza dei Kw. E soprattutto, hanno imparato che l’utilizzo delle energie rinnovabili abbatte notevolmente la quantità di emissione di CO2 nell’ambiente. In un’isola come la Sicilia, baciata per quasi tutto l’anno dal sole, è un sacrilegio non convertire gli impianti in energia solare. Obiettivo del Team SolarWine sarà quello di sensibilizzare la comunità civile e le singole imprese ad abbracciare dei comportamenti eco-sostenibili, e soprattutto a far conoscere le numerose opportunità di finanziamento messe a disposizione della Comunità Europea.