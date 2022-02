Trapani, esperienza nel mondo del lavoro per gli studenti dell' ITT "G.B. Amico" 

21/02/2022 22:00:00

Nell’ambito delle attività di PCTO, l’Istituto scolastico ha stipulato convenzioni con 9 aziende del territorio che operano in diversi settori

Nuova esperienza a contatto con il mondo del lavoro per gli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’ITT “G.B. Amico” di Trapani. Anche quest’anno, a seguito delle convenzioni stipulate dalla scuola con 9 aziende del territorio trapanese operanti nel settore della comunicazione, della grafica, del marketing, della fotografia, della tipografia e dello sport, l’istituto scolastico ha infatti avviato i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), che da lunedì scorso (14 febbraio 2022), vedono impegnati circa 80 studenti tra i 16 e i 18 anni. I ragazzi saranno, dunque, impegnati per 150 ore di stage da svolgere, nell’arco del triennio, all’interno delle aziende partner in varie attività coerenti con il loro percorso di studio dietro la guida di alcuni docenti che svolgono la funzione di tutor scolastico e di rappresentanti delle aziende che svolgono la funzione di tutor aziendale. Il progetto ha l’obiettivo di attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, arricchendo la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici formativi. Le aziende, le associazioni e gli enti partner individuati quest’anno dalla scuola, in particolare, sono i seguenti: Football Club “Trapani Calcio”; Club Sportivo “Pallacanestro Trapani”; Associazione di organizzazione di eventi “Amici della Musica”; “GrafiPrint Etichette”; Officina Grafica; Studio fotografico “Alessandro Spatafora”; Studio fotografico “Giulia Giacalone”; Studio fotografico “Roberto Guarano”; Lombardo Bikes.

Sin dai primi giorni di attività gli studenti si sono dimostrati coinvolti e hanno manifestato entusiasmo nei confronti delle nuove attività svolte che avranno significative ricadute positive non solo dal punto di vista esperienziale, ma soprattutto al fine di favorire l’inserimento di questi ragazzi nel mercato del lavoro.

****

L’ITET Garibaldi premiato, nell’ambito di Edugame, per la tappa 2 "Euroquiz" - EdUgame - A scuola d'Europa è un percorso didattico-informativo on line realizzato nell’ambito del progetto “COMUNICAZIONE FSE REGIONE SICILIANA - Supporto all’attuazione della strategia di comunicazione del POR FSE” – Linea 3 – Comunicazione on line, destinato agli istituti scolastici superiori della Regione Siciliana con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea, delle sue politiche e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza europea in un’ottica di partecipazione attiva.

L’ITET Garibaldi fa della cittadinanza europea uno dei punti di forza della sua offerta formativa, sollecitando gli studenti a riappropriarsi della cultura federalista europea e facendone la base fondamentale della loro identità di cittadini attivi. Un percorso, questo, rafforzato dall’acquisizione del titolo di scuola EPAS (European Parliament Ambassador School), che vede i ragazzi costantemente impegnati nel ruolo di “moltiplicatori”, anche attraverso la divulgazione periodica della newsletter “Conoscere, comunicare, fare l’Europa”.

Il percorso didattico di “Edugame” consente agli studenti di acquisire le conoscenze utili e di poter partecipare attivamente al dibattito in corso sul futuro dell’Europa, utilizzando strumenti innovativi e social media.

“Per il secondo anno il team dell’ITET è sul podio di Edugame! Questo è per noi motivo di grande orgoglio e ci conferma il successo di un percorso formativo che declina le conoscenze in una logica di competenza proiettata al futuro, ponte tra sapere e saper fare.” dichiara la tutor Antonella Milazzo “La IV C SIA si è impegnata durante tutto lo svolgimento del percorso, acquisendo importanti competenze di cittadinanza attiva e di monitoraggio civico della spesa dei fondi europei. Edugame ha saputo costruire una strategia di apprendimento coinvolgente, che ha attivato la curiosità e l’entusiasmo di misurarsi con nuove esperienze”.

“L’ITET Garibaldi”, afferma la Dirigente Loana Giacalone, “si conferma una scuola che nutre una reale educazione alla cittadinanza attiva e consapevole; una scuola senza confini, aperta al territorio, comunicativa, europea, internazionale, che insegna a vivere il tempo presente e prepara i giovani ad affrontare i cambiamenti futuri. “Edugame-a scuola di Europa” è un percorso che si inserisce perfettamente in questa “mission”, aiutando a sviluppare una coscienza critica che possa consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una società in continua trasformazione”.

****

Incontro di formazione on line all'I.C. Capuana Pardo - Nella giornata del 17 febbraio 2022 ha avuto luogo, in modalità videoconferenza, un seminario di formazione “Strategie per la costruzione della competenza ortografica nella scuola primaria”, in collaborazione con l’associazione DISLEGO. Docente formatore la dott.ssa LUCIANA VENTRIGLIA, specializzata in Pedagogia Clinica e autrice di articoli e testi sulle difficoltà di apprendimento e sui bisogni educativi speciali. I docenti si scontrano ogni giorno nella pratica quotidiana, con problematiche legate all’apprendimento.

Una formazione adeguata permette l’individuazione precoce di specifici disturbi e, favorendo l’attuazione di interventi didattici e riabilitativi, può limitare eventuali problematiche e conseguenze negative che i bambini potrebbero sperimentare, sia in termini emotivi che di apprendimento. Grande partecipazione da parte del personale docente dell’istituto ma anche da parte di insegnanti di altre scuole, non solo della provincia di Trapani, ma anche di altre regioni. La dirigente dell’istituto, prof.ssa Anna Vania Stallone, ha, infatti, voluto estendere l’invito alla partecipazione aprendo la piattaforma a più utenti possibili che hanno apprezzato non solo il valore formativo del seminario ma anche la disponibilità alla condivisione.

Conoscenza delle diverse tipologie di errore e la loro evoluzione, osservazione sistematica, monitoraggio, strategie efficaci (plurisensorialità-aggancio mnemonico), mediatori didattici, questi alcuni dei temi su cui si è focalizzato l’incontro con il fine ultimo di suggerire strategie didattiche e percorsi diversificati affichè la scuola possa essere un luogo di apprendimento davvero per tutti.