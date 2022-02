Liceo Scientifico di Marsala. L'ex Provincia: "Ecco cosa stiamo facendo"

27/02/2022 22:00:00

Una delegazione degli studenti del Liceo Scientifico di Marsala ha protestato ieri davanti la sede del Libero Consorzio a Trapani. Gli studenti chiedono locali idonei e di superare alcune criticità.

Alcuni rappresentanti degli alunni del Liceo insieme col presidente del Consiglio d’Istituto dott.ssa Caterina Giacalone, sono stati ricevuti dall'arch. Antonino Massimo Gandolfo, Responsabile Tecnico dell’Edilizia Scolastica. Sono state comunicate le attività e le iniziative poste in essere dall'Ente per superare le criticità della struttura scolastica sulla questione degli spazi didattici, che hanno determinato lo stato di agitazione della popolazione scolastica .

Il Responsabile Tecnico dell’Edilizia Scolastica dell'Ente ha in particolare esposto tutte le attività avviate a seguito delle richieste della Dirigenza Scolastica e che hanno portato ad investimenti gravati sul proprio bilancio, per complessivi € 630.000,00 che riguardano nello specifico: la rifunzionalizzazione dell’attuale casa del custode per trasferimento degli uffici e riconversione di questi in aule, per un impegno complessivo pari ad € 100.000,00 ; la fornitura di n. 4 monoblocchi ad uso aule, per un impegno complessivo di € 530.000,00.

Inoltre è stata confermata l’ammissione al finanziamento MIUR dell’intervento di ristrutturazione della palestra e delle aree sportive esterne per un importo complessivo di € 350.000,00 , per il quale si è in attesa del relativo decreto per procedere alle fasi successive di definizione dell’incarico per la progettazione esecutiva e la susseguente esecuzione dell’intervento.

Il 2 marzo è stata inoltre convocata apposita riunione con la Dirigenza scolastica per un aggiornamento della situazione.