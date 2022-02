28/02/2022 09:04:00

E' morto lo zio Ciccio, storico panellaro di Marsala. Il suo chiosco per la vendita di panini con le panelle, entrando al mercato, a sinistra, era uno dei più famosi e rinomati.

Francesco Messina, aiutato dalla moglie, la signora Maria, ha venduto panini e panelle a generazioni di marsalesi.

Scrive Piero Pellegrino, che di recente lo aveva incontrato e si era fatto raccontare alcuni aspetti della sua lunga vita da panellaro: " La loro giornata cominciava il pomeriggio precedente, quando cuocevano la farina di ceci (che si andava a comprare con il treno a Palermo, in sacchi da venticinque chili che portava sulle spalle) con un continuo rimestare con un paiolo nel suo antro, davanti alla pentola fumante, spesso su fuoco a legna. "Poi mettevo a raffreddare l'impasto coperto con una "mappina" e solo quando diventava maneggiabile cominciavo a lavorare le panelle; ma non si doveva perdere l'attimo fuggente, perchè se si aspettava troppo l'impasto induriva e diventava utile solo per farci la "rascatura", roba da morti di fame".