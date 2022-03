Green Game Digitale, due scuole del Trapanese alla finalissima del Campionato Nazionale del Riciclo!

01/03/2022 11:00:00

Continua senza sosta il tour del GREEN GAME DIGITAL. Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre “risorse” dai rifiuti significa risparmiare e proteggere l’ambiente riciclando e trasformando materiali che usiamo tutti i giorni. Proprio per questo motivo, i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA hanno ideato un originale progetto didattico che ormai da 9 edizioni coinvolge gli studenti italiani per affiancarli nell’educazione ambientale attraverso un metodo estremamente innovativo e vincente: l’utilizzo di tecnologie interattive e la sana competizione.

“I ragazzi di oggi mostrano grande attenzione e interesse per le tematiche ambientali - spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA - e Green Game è un'opportunità per aiutarli a scoprire quanto sia importante una corretta raccolta differenziata, coinvolgendoli per sviluppare comportamenti virtuosi. Gli imballaggi in acciaio, come barattoli, scatolette, latte, fusti, bombolette, tappi corona e chiusure si riciclano al 100% infinite volte. In Italia ne viene riciclato quasi l'80%, un ottimo risultato che grazie all'impegno delle nuove generazioni possiamo migliorare ulteriormente”.

Durante gli appuntamenti didattici, vengono trattati e approfonditi temi importanti e molto attuali come l’utilizzo consapevole degli imballaggi in acciaio. Questo materiale riciclato è una materia di prima scelta con cui realizzare oggetti minuscoli, come i chiodi, ma anche opere monumentali come ponti e navi.

Il Green Game in questa edizione sta coinvolgendo 145 Scuole in tutta Italia raggiungendo oltre 23.000 studenti, una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e che di scuola in scuola riscuote consensi continui.

Entusiasmanti gli appuntamenti con gli Istituti di Istruzione Superiore “Rosina Salvo” di Trapani e “Ruggiero D’Altavilla” di Mazara del Vallo durante i quali le classi del biennio si sono battute ottenendo ottimi risultati.

Al termine di ogni appuntamento, le classi che otterranno il punteggio medio più alto si aggiudicheranno il pass per la Finalissima Nazionale del 13 aprile, mentre lo studente migliore che si è aggiudicato l’appellativo di “esperto riciclatore” vincerà un buono per gli acquisti in rete. Le classi 2^E del “Rosina Salvo” e 1^D del “Ruggiero D’Altavilla” sono passate alla Finalissima in cui rappresenteranno la provincia di Trapani a livello nazionale.