"Obiettivo STEAM" . A Marsala il progetto con le scuole del Sud Italia

03/03/2022 07:50:00

Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. In una sola parola: STEAM, che non è solo un insieme di discipline, ma un approccio didattico nuovo, che innova profondamente l’istruzione scolastica.



E per la prima volta Marsala si ritrova protagonista di un importante evento nazionale, che coinvolge decine di istituti da tutto il Sud Italia.

E’ “Una rete per il Sud. Obiettivo STEAM”, il programma promosso dal Ministero dell’Istruzione che ha scelto il Liceo “Pascasino” di Marsala come scuola capofila. Un progetto che parte proprio in questi giorni, da Marsala, per un percorso entusiasmante che si concluderà ad ottobre.



Il via al progetto verrà dato venerdì 4 marzo, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Liceo “Pascasino” di Marsala. Un meeting di apertura al quale parteciperanno le Autorità del territorio, i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti delle Scuole della provincia di Trapani. A seguire al via la prima fase, che prevede la formazione dedicata ai docenti delle scuole di Primo e Secondo ciclo.

Ecco gli interventi previsti:



Dott. Stefano Suraniti, Direttore U.S.R. Sicilia

Dott.ssa Tiziana Catenazzo, Dirigente Ambito Territoriale di Trapani

Dott.ssa Vittoria Casa, Presidente Commissione P.I. alla Camera dei Deputati

Avv. Paolo Ruggieri, Assessore alla P.I. Comune di Marsala

Prof. Giorgio Scichilone, Presidente Polo Universitario di Trapani

Prof.ssa Anna Maria Angileri, Dirigente scolastica Liceo Pascasino di Marsala

Prof.ssa Annelise Galfano, Docente referente del progetto

Prof. Giuseppe Anastasi, Università di Pisa



Saranno presenti i docenti esperti e i referenti delle scuole partner.



Ma qual è l’obiettivo di questo importante percorso, lungo sei mesi, e che coinvolgerà decine di docenti, formatori, esperti, e centinaia di studenti da ogni parte d’Italia? “E’ un approccio innovativo - spiega Annamaria Angileri, dirigente del Pascasino - che unisce discipline più diverse fin dalla scuola dell’infanzia, per sviluppare competenze creative in alunni sempre più connessi con il mondo”.



Venerdì sarà solo l’evento di apertura di un percorso più articolato. Dal 4 al 6 maggio sarà la volta delle sfide progettuali degli studenti. Poi il grande evento ad ottobre, con la Maratona Steam: workshop, meeting, momenti formativi, interventi di testimonial, laboratori di creatività, di arte, digitale, realtà aumentata, tecnologia, robotica ed elettronica.