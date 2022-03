Al "Florio" di Erice masterclass con lo chef Costa. Sicurezza in rete, il "Capuana Pardo" incontra la Polizia

04/03/2022 16:20:00

Si svolgerà lunedì 7 marzo all’Istituto ‘Florio’ di Erice, la seconda Masterclass con lo chef Giuseppe Costa, titolare de Il Bavaglino, una stella Michelin. In questa seconda giornata formativa protagonisti saranno gli studenti della scuola che, sulla base di un paniere di prodotti proposti dallo chef, prepareranno, divisi in squadre, un menu completo, dall’antipasto al dolce, che sarà valutato dallo stesso Costa, che supervisionerà tutte le fasi della preparazione attraverso interventi di didattica laboratoriale.

Nella prima giornata lo chef ha realizzato i piatti forti del menu del suo locale in modalità demo, raccontando le pietanze che hanno fatto la fortuna del Bagaglino e la filosofia che li ha ispirati. Al centro dell’evento e delle linee guida per la realizzazione dei suoi piatti, ci sono territorialità, stagionalità ed equilibrio tra innovazione e tradizione. Un modo, quindi, per esaltare i profumi, i colori e i sapori del mare e della terra di Sicilia. Due, quindi, le Masterclass dedicate proprio ai sapori, ai profumi, e ai prodotti del nostro territorio e ai piatti della cucina siciliana abilmente rivisitati dallo chef stellato, volute dall’Istituto Superiore “I. e V. Florio” diretto dalla preside Pina Mandina, con protagonista l’ex allievo della scuola, che tornerà a guidare la prossima settimana, dopo la prima ‘lezione’ del 18 febbraio, gli studenti delle classi del triennio dell’indirizzo di enogastronomia.

L’evento conclude il ciclo di incontri avviati già nei mesi scorsi dallo chef Tony Lo Coco, una stella Michelin, del locale i Pupi di Bagheria, che aveva tenuto una Masterclass a scuola nell’ottica di una formazione dinamica e apprezzata dagli alunni.

Rete sicura, il Capuana Pardo di Castelvetrano incontra la Polizia

Nell’ambito delle attività programmate nel Mese della Sicurezza in rete, nella giornata del 24 febbraio 2022 si è svolto l’incontro-dibattito con il Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano.

Obiettivo dell’incontro: stimolare una riflessione sul tema della legalità e in particolar modo sull’importanza che riveste la consapevolezza riguardo l’utilizzo di Internet e dei Social, il fenomeno del cyberbullismo, le challenge, le sfide sui social e la dipendenza da Internet.

L’ incontro - dibattito è stato rivolto alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado e delle classi quarte e quinte della Primaria.

On line la dott.ssa Calia Caterina, Sovrintendente, e il Dott. Saladino Antonino, Assistente Capo del Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano, che, per tuttala durata dell’incontro, hanno mostrato la loro vicinanza ai giovani , informando , rassicurando e rispondendo a tutte le domande degli alunni.

Se è vero che i giovani sono in grado di sfruttare tutte le opportunità che offre Internet e di usare agilmente le nuove tecnologie, è anche vero che sono quelli più esposti a rischio, spesso per mancanza di consapevolezza e capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni.

Si è trattato di un incontro interessante e illuminante il cui il vero obiettivo finale è stato quello di fare rete per proteggere i nostri ragazzi.

La dott.ssa Calia ha invitato i giovani a dare voce a chi dei compagni non riesce a denunciare per paura e la dirigente dell’Istituto, prof.ssa Anna Vania Stallone, ha invitato tutti gli alunni a segnalare ogni forma di violenza verbale e fisica, sottolineando l’importanza del dialogo con gli adulti, sia docenti che genitori.

Gli alunni del "Giuseppe Montalto" protagonisti del progetto "Spazio alle Idee"

Gli alunni frequentanti la classe II A della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Marausa, diretto dalla Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile, hanno aderito all’iniziativa “Spazio alle idee: dai un nome alla costellazione italiana di Osservazione della Terra”, promossa dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministero dell’istruzione e dall’Agenzia spaziale italiana.

La presente iniziativa didattica si inserisce all’interno della promozione dello studio delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), quale investimento per le scuole previsto dal PNRR. In occasione della creazione della più importante costellazione di satelliti in orbita bassa per l’Osservazione della Terra in Europa, gli allievi sono stati invitati a proporre la propria idea per il nome della futura costellazione satellitare.

Gli allievi della classe II A, coordinati dal Prof. Salvatore Barbara e dalla Prof.ssa Valeria Sardo, hanno avviato un’attenta riflessione cercando di individuare un nome capace di rappresentare l’immensità dello spazio e l’importanza dell’iniziativa. Il nome “SPERANZA” scelto dai ragazzi è un simbolo, ovvero un messaggio: la Speranza che osservando la Terra dallo spazio si osservi solo pace.