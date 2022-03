 I Lions lanciano un concorso fotografico per gli studenti di scuole e università

04/03/2022 07:00:00

I giovani sono abituati a raccontare il mondo attraverso le immagini: momenti ed emozioni racchiuse in una foto inviata agli amici o condivisa sui social. Stavolta chiediamo loro di utilizzare questo strumento per raccontare la bellezza del nostro Paese e diventarne testimoni e custodi per il futuro.

Fino al 31 marzo 2022, studenti e studentesse delle scuole, dalle elementari fino all’università, potranno andare sul sito del Lions Clubs International - Distretto 108 Tb e partecipare al concorso “Società e ambiente: preserviamo le bellezze del nostro meraviglioso Paese per vivere insieme in un mondo sempre migliore”. L’iscrizione è gratuita e si potranno inviare fino a un massimo di due foto a persona, non solo di monumenti o paesaggi, ma di tutto ciò che descrive la gioia del vivere assieme e prendersi cura del patrimonio storico, culturale e ambientale che rende unica l’Italia.

Scopo del concorso, promosso dai Lions Clubs International, Multidistretto 108 Italy, è infatti sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente e alla consapevolezza delle bellezze del nostro Paese e ai valori dell’amicizia e della solidarietà: gli stessi valori che i Lions portano avanti a livello locale e globale con i loro servizi a favore delle comunità.

Il concorso fa parte delle iniziative organizzate per il Lions Day, ovvero la giornata dedicata a far conoscere i Lions a tutti coloro che potrebbero aver bisogno dei loro servizi o… contribuire a realizzarli. La premiazione finale si svolgerà durante il Congresso Nazionale Lions, che si terrà a Ferrara dal 20 al 22 maggio 2022: due momenti particolarmente significativi per la vita dell’Organizzazione. La selezione avverrà in due fasi, una a livello locale e una nazionale. Nella prima fase, le foto raccolte verranno inviate ai Distretti Lions aderenti al concorso, i quali individueranno ciascuno le quattro foto – una per ogni ordine di scuola – che passeranno alla fase nazionale.

Le foto scelte saranno stampate ed esposte durante il Congresso di Ferrara e, tra queste, verranno scelte le quattro vincitrici assolute, sempre una per ogni ordine di scuola. Il concorso è dedicato a Giorgio Ferrari, primo Presidente del Gruppo Foto Lions MD 108 Italy, e la Giuria sarà composta da membri indicati dal Gruppo Foto Lions MD 108 Italy. A ciascuno dei quattro vincitori nazionali verrà assegnato un premio di € 500,00. I Lions sono la più grande Organizzazione di Club di servizio al mondo. Sono stati fondati nel 1917 da Melvin Jones e contano circa 1,4 milioni di Soci in oltre 200 paesi. In Italia, i Lions Club sono più di 1.300 con oltre 40.000 soci. Oltre alle cause umanitarie globali relative a diabete, vista, fame, ambiente e cancro infantile, l’Associazione è impegnata a favore della comunità e ad aiutare i giovani in ogni parte del mondo.