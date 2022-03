Il coronavirus in Italia: risalgono i contagi: +13% in una settimana

07/03/2022 10:18:00

Facciamo il punto sul coronavirus in Italia. La curva dei nuovi contagi rallenta la discesa, e anche se intorno (anche a causa della crisi in Ucraina) sempra che sul tema sia calato il disinteresse, osservatori e medici lanciano l'allarme: non bisogna allentare le misure.

Il coronavirus non è 'sparito' anzi cresce mentre la prudenza e le attenzioni verso le misure anti-Covid vengono meno. "I contagi stanno risalendo, +13% negli ultimi sette giorni. Con una stima dell'Rt a 1,3". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il fisico Giorgio Sestili, che fin dall'inizio della pandemia analizza e monitora l'andamento epidemico di Sars-CoV-2.

Covid, Sileri: "Via il green pass? Conteranno i dati"

“C'è una discussione in atto tra tutte le forze politiche che sostengono il governo sulla gradualità e sui tempi di allentamento delle misure, visto che la situazione epidemiologica continua a migliorare. Come sempre, si deciderà ascoltando la scienza, valutando i dati epidemiologici e i suggerimenti del Cts: è un metodo di lavoro che sinora ha funzionato, e non vedo la necessità di modificarlo”. Lo ha detto al Tempo Pierpaolo Sileri, aggiungendo che “ciò che conta veramente è la direzione che abbiamo intrapreso grazie al miglioramento della situazione epidemiologica, che ci porterà progressivamente e con gradualità alla rimozione delle misure di contenimento del virus”. Riguardo all’arrivo in Italia dall’Ucraina di profughi non vaccinati, secondo il sottosegretario alla Salute, “stiamo parlando di circa 10.000 persone, vedremo nei prossimi giorni se il flusso aumenterà, e di quanto. A tutti i profughi in arrivo in Italia verrà fatto il tampone, a tutti verrà offerta la vaccinazione o il richiamo, oltre ovviamente all'accesso completo ai servizi del nostro sistema sanitario: ricordiamo che tra i profughi vi sono tanti soggetti fragili”.

Persone vaccinate: 49.495.001 (l’83,53% della popolazione)

In attesa II dose: 1.154.471 (l’1,95% della popolazione)

Terza dose: 37.832.801 (il 63,84% della popolazione)

Considerando solo chi ha più di 5 anni, l’87,83% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose mentre l’85,83% è vaccinato.

Attualmente positivi: 1.016.341

Deceduti: 155.887 (+105)

Dimessi/Guariti: 11.853.884 (+38.274)

Ricoverati: 9.431 (-152)

di cui in terapia intensiva: 603 (-6)

Tamponi: 189.780.403 (+296.246)

Totale casi: 13.026.112 (+35.057, +0,27%)

Il tasso di positività è all’11,8%, in salita rispetto a sabato, quand’era al 10,5%.

Una circolare diffusa dal ministero della Salute specifica che i profughi in arrivo dall’Ucraina, «se privi di Digital Passenger Locator Form o di certificazione verde Covid», devono essere sottoposti al tampone entro 48 ore dall’ingresso.



Il fisico Sebastiani (Cnr): «Il calo della pandemia sta rallentando». Si fanno molti meno tamponi e il tasso di positività risale. Il Covid è scomparso solo dai media.

Dal 14 marzo in Francia sarà sospeso il super green pass e non sarà più obbligatorio indossare la mascherina al chiuso. In Spagna non verrà più pubblicato un bollettino ufficiale giornaliero sulla situazione sanitaria.

Una ricerca pubblicata su Nature Medicine ha dimostrato che, dopo il Covid, la probabilità di ictus aumenta del 52%.



AstraZeneca ha sviluppato un’associazione di due anticorpi monoclonali che serve a prevenire il Covid-19. Si chiama Evusheld e si è rivelato molto efficace anche con una sola dose. Il farmaco è indicato «in soggetti con grave stato di compromissione del sistema

immunitario».