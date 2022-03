Erice 2022. Fratelli d'Italia molla Spina e vira sul 5 Stelle Oddo. Ecco gli schiaramenti

08/03/2022 06:00:00

Dopo il ritiro del candidato sindaco Gian Rosario Simonte, ad Erice, che ha inchiodato alle sue responsabilità il partito di Fratelli d’Italia, le acque sono agitate.



Il partito di Giorgia Meloni vorrebbe tentare di fare il salto di qualità ma non riescono, insieme al PSI, a trovare un proprio candidato sindaco. Nella giornata di domenica hanno tentato di convincere il candidato sindaco dell’MNA, Piero Spina, a ritirare la propria candidatura e a rimettere tutto in discussione. La risposta ricevuta è stata un secco no, anche in ragione delle tante alleanze che Fratelli d’Italia ha fatto e sarebbe pronta a fare senza alcuna considerazione del tessuto politico locale.

Da Spina a Maurizio Oddo, candidato dal Movimento Cinque Stelle, così come lo fu già nel 2017, per i meloniani è come bere un bicchiere d’acqua, sperando che l’elettorato non sappia e se sappia abbia memoria corta.

Disposti, insieme al PSI, ad appoggiare Oddo chiedendo però ai Cinque Stelle di non utilizzare il proprio simbolo ma non rinunciando a quello di Fratelli d’Italia.

Del resto la Meloni non ha mai risparmiato i pentastellati di una forte opposizione e i giudizi sui rappresentanti nazionali e locali sono stati spesso duri, tanto da non indurre ad alcun tipo di alleanza.

Ad Erice forse si vedrà l’esatto contrario, Fratelli d’Italia è alla ricerca di un equilibrio che possa poi sfruttare alle prossime elezioni regionali, reduci delle elezioni amministrative di Alcamo dove hanno spaccato il campo del centrodestra per poi ottenere un nulla di fatto.

Eppure dalle dichiarazioni del coordinatore provinciale, Maurizio Miceli, si legge sempre di una volontà alla ricomposizione dell’unità del centrodestra.

Gli schieramenti, quindi, in campo dovrebbero essere: Daniela Toscano appoggiata dal Pd, UDC, e da liste civiche; Silvana Catalano appoggiata dalle liste Fronte Comune ed Eric’è; Maurizio Oddo appoggiato dal M5S, da Piero Savona, dal PSI, da Fratelli d’Italia e da Amo Erice; Piero Spina sostenuto dall’MNA, dal Movimento VIA e da altre liste civiche.

Ed è proprio l’MNA ad avere presentato il simbolo con cui formeranno la lista per Spina.