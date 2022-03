Scrive Elio Piazza, sulle luci al monumento ai Mille di Marsala

08/03/2022 02:20:00

Alla cortese attenzione dell'On.le Sindaco, del Dirigente dell'Ufficio tecnico e dei tecnici che hanno sistemato luci e pavimento del monumento ai MIlle.

Esprimo un vivo ringraziamento apprezzando l'intervento tempestivo e diligente relativo a quanto da me segnalato una settimana fa.

Altra segnalazione mi preme inviare con la presente. Riguarda le lampade penzolanti dalle pareti dell'atrio d'ingresso al monumento. Se continuamente vengono danneggiate da ignoti forse è il caso di eliminarle per il semplice fatto che mentre si renderà presto più decoroso e accoogliente l'icrocio tra via Scipione l'africano e il lungomare Vincenzo Maltese, per coerenza, non si può trascurare il decoro e la funzionalità delle lampade dell'atrio d'ingresso al monumento ai Mille, destinato a polo dell'accoglienza turistica.

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

Elio Piazza