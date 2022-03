Ucraina 10 Marzo 

09/03/2022 20:39:00

MARSALA. Relativamente alle campagne di aiuti alla popolazione Ucraina, messe in campo dalle Associazioni attive sul territorio, il Comune di Marsala informa che è attivo il Centro di Raccolta comunale presso i locali di via Ernesto del Giudice (ex Ufficio Commercio). Il Centro è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15 alle 17 grazie alla disponibilità delle Associazioni di Volontariato marsalesi che si occupano di raccogliere e inventariare tutte le donazioni: non si accettano donazioni in denaro. I beni presi in consegna dalle Associazioni verranno destinati alla popolazione Ucraina solo attraverso i canali istituzionali riconosciuti.

TEATRI. Teatri regionali uniti in Sicilia nel segno della solidarietà al popolo ucraino, in fuga da una guerra che non sta risparmiando nemmeno anziani, donne e bambini. In Italia, nel Sud e specie in Sicilia si è subito attivata la macchina della solidarietà, con ingenti aiuti umanitari già partiti per l’Ucraina, ai quali si sommano le donazioni economiche tramite Croce Rossa o altri canali di associazioni umanitarie. In questo quadro si inserisce l’iniziativa voluta dall’assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina, con i “Concerti per la Pace Europea”, un cartellone di iniziative benefiche per le quali sono stati chiamati ad attivarsi tutti i teatri a partecipazione regionale. Hanno già aderito all’appello dell’assessore Messina il Teatro Bellini di Catania, con il concerto del 13 marzo, il Teatro Pirandello di Agrigento, con lo spettacolo in programma il 19 marzo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, con il concerto del 20 marzo. Altri enti e teatri si stanno adoperando per organizzare attività benefiche, mentre la l’Inda di Siracusa ha fatto sapere che devolverà una parte degli incassi delle rappresentazioni in calendario.