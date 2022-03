Il Ruggiero D'Altavilla di Mazara accreditato al programma Erasmus+

09/03/2022 18:20:00

L’I.S. Ruggiero D’Altavilla di Mazara è risultato beneficiario dell’Accreditamento Erasmus+ per progetti di mobilità nel settore scuola nell’ambito del Programma Erasmus 2021-2027.



Dopo il successo già ottenuto negli anni scorsi, in cui sono stati ammessi e finanziati 3 progetti Erasmus+ sulla robotica educativa, il bullismo/cyberbullismo e l’integrazione di rifugiati e immigranti, grazie ai quali sono partiti circa 50 studenti per la Spagna, Danimarca, Grecia, Finlandia, Polonia, Bulgaria e Romania, il nostro Istituto ha raggiunto un nuovo traguardo, ancora più ambizioso.



Le organizzazioni accreditate otterranno infatti un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del programma Erasmus+ 2021-2027 per la mobilità internazionale dello staff e degli alunni.



L’Accreditamento Erasmus+ offre una garanzia di finanziamento stabile e continuativo e resta valido per tutta la durata del Programma, fino al 2027, consentendo di fare annualmente solo domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità per tutti gli anni del Programma. L’ottenimento dell’accreditamento consente dunque di partecipare in modo massiccio e continuativo al Programma e di investire sulla qualità delle azioni di mobilità. Un numero di allievi e di unità di personale sempre più ampio potrà così avere accesso a esperienze di mobilità europea, che costituiscono ormai un elemento importante e fortemente apprezzato dell’offerta formativa del nostro Istituto.

Con l’ottenimento dell’accreditamento, l'Istituto raggiunge un ulteriore e ragguardevole traguardo, che costituisce un grande passo avanti verso l’europeizzazione e le opportunità offerte a studenti e personale.