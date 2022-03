Bersaglieri allo Scientifico di Marsala

10/03/2022 15:35:00

I bersaglieri tra i banchi di scuola. Si è svolta ieri, presso il Liceo Scientifico “ Ruggieri” di Marsala, una conferenza di orientamento e informazione a favore degli studenti dell’ultimo anno condotto dall’ Infoteam del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani.

Il ciclo di conferenze scolastiche dell’Esercito Italiano, in provincia di Trapani, la cui responsabilità delle attività promozionali sul territorio ricade sotto il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia di Palermo, ha visto il personale militare specializzato dell’Unità dei fanti piumati della provincia, informare gli studenti coinvolti nell’iniziativa sulle proposte formative post-diploma e sulle prospettive di carriera dei volontari in ferma prefissata. In particolare, hanno ricevuto chiarimenti sui concorsi per accedere ai diversi ruoli del servizio permanente e alla frequenza di Accademia Militare e Scuole per la formazione di Ufficiali e Sottufficiali.

L’attività, si innesta nella serie di iniziative post-diploma che il Liceo Ruggieri persegue al fine di creare la giusta sinergia tra chi si appresta a lasciare la formazione di secondo grado superiore e gli Enti formativi universitari e il mondo del lavoro.