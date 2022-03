Trapani, la scuola al freddo. Parla la dirigente 

11/03/2022 17:23:00

Lezioni al gelo per i bambini che frequentano il plesso scolastico Leonardo da Vinci di Trapani. Sulla vicenda interviene Ornella Cottone, dirigente scolastico.

“L'impianto di riscaldamento - sottolinea - è vetusto.- Abbiamo eseguito, le riparazioni, abbiamo sostituito i filtri, abbiamo proceduto anche alla messa in sicurezza della caldaia, ma il problema non è stato risolto. Speriamo che la situazione ritorni alla normalità dal prossimo anno didattico. Voglio precisare – conclude - che il Comune investe su questo plesso. Ed, infatti, stiamo lavorando per realizzare anche una mensa scolastica, adibendo un'area a refettorio”.