Scrive Giovanni, sull'orologio di Palazzo Cavarretta ancora guasto

16/03/2022 12:30:00

Dopo più di 12 mesi ritorno a scrivere sull'orologio ed il calendario che insistono sulla facciata del Palazzo Cavarretta.

Gia' allora avevo segnalato che entrambi risultavano fermi da parecchio tempo e, devo dire che, in tempi relativamente brevi da quella mia segnalazione, si era provveduto alla riparazione che, purtroppo, ha resistito per poche settimane.

Ho atteso tutto questo tempo per reiterare la mia segnalazione per evitare di essere considerato come colui che non nulla da fare anziché criticare ma, sinceramente, dopo 12 mesi non riesco più a trattenermi, oltretutto perché mi arrovella un pensiero...ma, se i nostri amministratori (ricordo a me stesso che in questo palazzo si riunisce il Consiglio Comunale) non riescono a risolvere un problema così irrisorio (mi si dice che l'intervento ammonterebbe a circa euro 2.000) come possono pensare di amministrare un 'intera comunità.

Spero che questa mia segnalazione, adesso che siamo in piena campagna elettorale e quindi ognuno dei concorrenti vorrà apparire il più solerte possibile, venga presa in considerazione affinché' sia dato lustro ad un monumento che esportiamo in tutto il modo (sono sicuro che sia uno tra gli scorci più fotografati della nostra città).

Vi ringrazio per il tempo che vorrete dedicare a questa mia esternazione

Distinti saluti

Giovanni Cardella