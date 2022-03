Marsala, al "Mario Nuccio" il via al progetto "Giocare per diritto" 

19/03/2022 22:15:00

Il 15 marzo 2022 ha preso il via il progetto "Giocare per diritto", un progetto che coinvolge il comitato Uisp Trapani e APS rappresentato dal Presidente Marilena Galia e che coinvolge varie associazioni. L'iniziativa ha preso il via all'Istituto Comprensivo "Mario Nuccio" di Marsala del dirigente Francesco Marchese, attraverso delle attività che verranno proposte dalle rappresentanti del consorzio Solidalia, Nicola Pollina e la signora Caputo.

I partner di questo progetto riguardanti il comitato Uisp saranno Peppe Sammaritano e per quanto riguarda l'area sportiva la signora Perrone. I laboratori saranno curati dal professore Ciulla. Il progetto avrà una durata biennale e coinvolgerà altre associazioni del territorio tra cui il Comune di Erice e l'ufficio circondariale del carcere di Trapani e l'associazione associazione Avulss Trapani.

****

Studenti del Capuana Pardo di Castelvetrano premiati al concorso "Crea(t)tivi per l'ambiente" - Premiati al concorso “Crea(t)tivi per l’ambiente” gli alunni della classe III B dell’Istituto Capuana-Pardo. Ecco i nomi dei vincitori: Chiara Ancona, Chiara Concadoro e Flavio Saladino. Il concorso è stato promosso dal Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” del Comune di Castelvetrano ed esteso agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Gli alunni sono stati invitati a presentare un testo poetico o in prosa sul tema “Crea(t)tivi per l’ambiente”. Come immagini una scuola “sostenibile”? Cosa non ti piace dell’ambiente che ti circonda e che frequenti? E cosa cambieresti per un mondo più ecosostenibile?

Queste alcune delle tematiche su cui i ragazzi sono stati invitati a riflettere. La Commissione giudicatrice, composta dai docenti e studenti del Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” del Comune di Castelvetrano, ha valutato i testi proposti, tenendo conto dei seguenti criteri: aderenza al tema, creatività e originalità, correttezza sul piano morfo-sintattico e proprietà lessicale. I vincitori sono stati guidati dalla loro insegnante, Laura Santangelo.