Coronavirus in Sicilia, i dati aggiornati: crescono contagi e ricoveri

21/03/2022 17:50:00

Aggiornamenti sul Covid in Sicilia: sono 2.798 i nuovi positivi al Covid-19, con 8 decessi (totale 9.868) e 2.049 guariti (totale 661.097). La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 886 sono relativi a giorni precedenti.

Gli attuali positivi complessivamente sull’isola sono 238.489 con un incremento di 1.627 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +30.537 (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 922 (+44) pazienti sono ricoverati con sintomi, 59 persone sono in terapia intensiva (-1).

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione Siciliana.

Di seguito i dati (il primo dato si riferisce al totale dei casi da inizio epidemia, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore):

Palermo: 216.152 (960), Catania: 198.988 (248), Messina: 122.292 (778), Siracusa: 84.469 (200), Agrigento: 68.791 (396), Ragusa: 67.836 (278), Trapani: 67.510 (487), Caltanissetta: 56.636 (171), Enna: 26.780 (166).

Cliccando qui i dati dei Comuni della provincia di Trapani.

DATI SETTIMANALI. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 48.851, il 16,0% in più rispetto alla settimana precedente. E’ cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 18,9% al 20,9%.

Il numero degli attuali positivi è aumentato del 3,8%, passando da 228.192 a 236.862, 8.670 in più rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 235.924, 8.627 in più rispetto alla settimana precedente

I ricoverati sono 938, di cui 60 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 43 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 6 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 28,9% in meno rispetto ai 38 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (659.048) è cresciuto di 40.167 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 72,8% (72,2% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 123 (3 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 9.860, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,1% (come la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,4% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 5.032 a 48.851 (+870,8%), i ricoverati da 876 a 938 (+7,1%), i ricoverati in terapia intensiva da 125 a 60 (-52,0%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 57 a 27 (-52,6%), i decessi da 86 a 123 (+43,0%).