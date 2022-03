"I siciliani e la benzina: paghiamo un prezzo altissimo, senza alcun vantaggio"

21/03/2022 12:03:00

Caro Sindaco di Marsala Massimo Grillo,

mi voglio complimentare con Lei per la sua iniziativa di provare a comunicare con i proprietari delle pompe di benzina della Vostra Città.



Trovo questa Sua iniziativa molto corretta e nobile ma credo che vadano modificate le modalità. Credo che sarebbe giusto contattare tutti i Sindaci dei Comuni siciliani non dimenticando che la Regione Siciliana è a Statuto Speciale.

Già da molto tempo la Sicilia è stata vittima di una forte ingerenza da parte di grandi gruppi imprenditoriali non siciliani che hanno avuto un terribile impatto sul territorio, sul paesaggio e sui loro abitanti. E nello specifico mi riferisco, solo per fare l’esempio più conosciuto, alle aziende operanti sin dagli anni ottanta nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo, il più grande d’Europa. I Siciliani hanno già pagato un altissimo prezzo in termini di:

1. Inquinamento ambientale (aria, acque naturali come falde, corsi d’acqua e mare) che ha avuto, come Lei sa bene, un impatto deleterio sulla salute dei cittadini abitanti le aree limitrofe e non solo;

2. Sicurezza nei posti di lavoro, con un’innumerevole numero di lavoratrici e lavoratori che hanno avuto gravi danni alla salute o hanno addirittura perso la vita;

3. e, non per ultimo, di impatto d’immagine per lo splendido paesaggio siciliano pieno di ricchezze naturali e storico-artistiche che rendono la Sicilia così appetibile per il turismo nazionale ed internazionale.

Sono d’accordo con Lei è arrivato il momento dei diritti dei Siciliani e non solo dei doveri. Queste grandi aziende di cui sopra devono pagare per mantenere la loro presenza sul territorio siciliano e un buon modo per ottenerlo sarebbe di ridurre i costi dei derivati del petrolio su tutto il territorio siciliano e per tutti i cittadini.



Mi sembra davvero un’assurdità che i cittadini del Lussemburgo paghino oggi la benzina o il gasolio a prezzi davvero inferiori rispetto ai siciliani. La invito per aver un’idea più precisa a confrontare i prezzi medi dei derivati del petrolio a livello globale con quelli della Sicilia sul sito www.globalpetrolprices.com.



Sappia quindi, per concludere, che tante Cittadine e Cittadini come me sono pronti a sostenere la Sua giusta iniziativa.

Le mando mando i miei più cordiali saluti.

Colette Rombouts