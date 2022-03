Scuola. "Noi siamo natura" a Mazara. "Montessori day" ad Alcamo

21/03/2022 04:25:00

Inizia lunedì 21 marzo presso l'Istituto comprensivo Luigi Pirandello di Mazara del Vallo il progetto di educazione ambientale "Noi siamo Natura". Frutto della volontà dei soci attivisti del WWF Sicilia Area Mediterranea, del dirigente scolastico e del corpo docenti dell'Istituto. Collaborazione questa, che ormai va avanti da anni in piena sinergia tra le parti con ottimi risultati. Gli argomenti trattati saranno vari e importanti, cambiamenti climatici, zone umide e tartarughe la faranno da padrone. Il fine di questo corso, tenuto dai soci attivisti della sezione di Mazara, è quello di sensibilizzare la popolazione scolastica; mettondoli a conoscenza di informazioni, dati, regole e giusti comportamenti da tenere in presenza del patrimonio ambientale. Durante il corso, completamente gratuito per l'Istituto e gli alunni, verranno distribuiti gadget e un attestato finale per gli scolari impegnati.

ALCAMO. L'Istituto comprensivo Montessori di Alcamo, nel corso del 5° Montessori Day previsto il 18.03.2022, ha affrontato la tematica della "parità di genere" in tutti i plessi scolastici, dall'infanzia alla secondaria di I grado, attraverso laboratori didattici pratici ed esperienziali. I bambini della scuola dell’infanzia del plesso “Collodi” hanno incontrato online il fumettista e scrittore per ragazzi Davide Calí e trattato i temi del rispetto, dignità e libertà di ciascuno; i bambini dell’infanzia “Aporti” hanno incontrato il commissario della Polizia di Stato, dott.ssa Cinzia Castiglione, che ha parlato dell’evoluzione del ruolo della donna anche in settori della società un tempo riservati solo alle figure maschili. Gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado “Mirabella” hanno partecipato al seminario sulla “parità di genere” e contro la “violenza sulle donne”, tenuto presso il nostro istituto dall’associazione di Alcamo “Le Pleiadi”. Gli studenti sono poi stati impegnati in un dibattito culturale sul ruolo della donna con il dirigente scolastico, il sindaco di Alcamo Domenico Surdi, i docenti e l’onorevole Lucia Azzolina, ex ministro dell’istruzione.