Caro carburante, in vigore il decreto taglia accise

22/03/2022 10:29:00

Il taglio delle accise è entrato ufficialmente in vigore. Il decreto legge licenziato venerdì scorso dal governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, è diventato - come riporta quattroruote - pienamente operativo il provvedimento studiato per alleviare le conseguenze del forte rincaro dei carburanti delle ultime settimane.

Il provvedimento. In particolare, nel testo del decreto si legge quanto segue: "In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate in 478,4 euro per mille litri per la benzina (dai precedenti 728,4 euro) e in 367,4 euro per il diesel (617,4 euro)". La misura, valida fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, porterà dunque a un taglio delle accise di 25 centesimi al litro per i due principali carburanti utilizzati dagli automobilisti italiani e una contestuale discesa dei prezzi al di sotto della soglia dei 2 euro.

I tempi. La riduzione dei listini non dovrebbe manifestarsi immediatamente. Staffetta Quotidiana fa presente che in Gazzetta è stato pubblicato anche il decreto interministeriale dei ministeri dell'Economia e della Transizione ecologica sulle cosiddette accise mobili, che indica un ammontare dei tagli differente: 643,24 euro per mille litri di benzina e 532,24 euro per il gasolio. Tocca all'Agenzia delle Dogane intervenire con una circolare attuativa e, pertanto, il calo dei prezzi dovrebbe manifestarsi a partire da domani.