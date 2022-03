Marsala, al Lice Scientifico torna il pigrecod@y

22/03/2022 02:00:00

Dopo due anni di pandemia torna al Liceo Scientifico "Pietro Ruggieri" di Marsala il pigrecod@y, con l'incontro con le scuole secondarie di primo grado.

L'evento organizzato dal Dipartimento di matematica del Liceo marsalese, il pomeriggio ha visto diverse competizioni tra i giovani matematici, per la soddisfazione anche dei docenti tutor, felicio del ritormo al tradizionale appuntamento.

“La sfida maggiore, quest’anno, era coniugare l’esigenza di ricordare il pigreco con la necessità di farlo in sicurezza – afferma il dirigente scolastico (ed ex docente di matematica dell’istituto) Fiorella Florio -. L’accesso a numero limitato, l’eliminazione della gara delle torte a tema, che esponeva a rischio di veicolare il virus, sono stati elementi determinanti ai fini organizzativi. Non ci siamo scoraggiati. Con l’umiltà di chi non ha competenza alcuna nel mostrarsi in video, abbiamo inventato nuove competizioni ed aperto il nostro pomeriggio allo streaming, chiedendo agli amici a casa di partecipare, anche votando per la gara: 620 “presenze” nel momento di massimo accesso dimostrano che, comprensibili sbavature a parte, abbiamo vinto la sfida del pi-day e, con essa, abbiamo messo un mattoncino in più nella costruzione di una nuova normalità della condivisione di emozioni tra persone”.