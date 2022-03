In Sicilia prolungati i contratti a 9 mila “precari Covid”. Contagi ancora in crescita

23/03/2022 06:00:00

Dopo un lungo dibattito è arrivato il via libera: saranno prorogati per tutto il 2022 i contratti per il personale, compresi gli amministrativi, impegnati nell'emergenza coronavirus.



Sono 9 mila i precari assunti per l’emergenza Covid in questi due anni che avrebbero smesso di lavorare il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza.

Ieri la decisione della giunta regionale attraverso una circolare firmata dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e dal direttore generale della “pianificazione strategica” Mario La Rocca hanno inviato alle Aziende Sanitarie, al Cefpas e alle organizzazioni sindacali della sanità regionale.

Proroghe, dunque, per gli amministrativi e ovviamente anche per medici e personale sanitario, anche se dalla Regione precisano che eventuali rimodulazioni di orari saranno decisi localmente in base alle esigenze. Inoltre, per quanto riguarda medici e sanitari, dal prossimo primo luglio fino al 31 dicembre 2023, si potrà procedere con i percorsi di stabilizzazione attraverso concorsi in base al fabbisogno del territorio. "Ai bandi potrà accedere chi ha almeno 18 mesi di servizio (in periodo pandemico), anche non continuativi dei quali almeno 6 nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022".

Per quanto riguarda i non specializzandi e il personale non medico le Asp potranno attivare in house, di concerto e con il supporto del Cefpas, i corsi formativi per il riconoscimento dell’attestato di Emergenza Sanitaria Territoriale. Questi corsi potranno esser finalizzati a potenziare le attività di ausilio e supporto presso le strutture di emergenza urgenza e le Centrali operative del 118. La ricognizione di questo tipo di personale dovrà essere fatta e comunicata entro il 25 marzo.

Per quanto riguarda gli amministrativi, gli informatici ed il personale non sanitario, il loro impiego è risultato “imprescindibile al fine del costante espletamento di tutti gli adempimenti. Essi alimentano infatti il sistema di sorveglianza dei dati, quello di segnalazione dei positivi e la registrazione delle vaccinazioni.”.

La proroga ha ovviamente suscitato il dibattito politico. Già nelle scorse settimane lo scontro è stato acceso. Le opposizioni vedono molti punti oscuri nella proroga, e soprattutto una manovra elettorale del governo Musumeci.



“Abbiamo chiesto la proroga di tutti gli operatori sanitari ed amministrativi che stanno operando in Sicilia per l’emergenza Covid, mentre nella circolare illustrata dall’assessore Razza ci sono aspetti poco convincenti che rischiano di trasformare questa vicenda in una maionese impazzita”. Lo dicono il capogruppo Giuseppe Lupo ed i componenti del Pd in commissione sanità dell’Ars Antonello Cracolici e Giuseppe Arancio, a proposito della riunione della commissione durante la quale l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha illustrato la circolare sulla proroga dei contratti relativi ai cosiddetti “precari Covid”.



“I dubbi che abbiamo esposto nel corso della riunione della commissione – aggiungono i parlamentari del Pd - riguardano la diversità di trattamento per le diverse figure interessate. La circolare indica infatti per le figure sanitarie, medici specializzati e non specializzati, infermieri ed operatori sociosanitari, per i quali è prevista una proroga fino al 30 giugno, nella prospettiva di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2022 per poi avviare le procedure di stabilizzazione. Per gli specializzandi, ovvero coloro che frequentano gli ultimi due anni delle scuole di specializzazione, la proroga si farebbe fino al 31 dicembre. Il personale amministrativo avrebbe una proroga al 31 dicembre, ma solo sulla base dei fabbisogni che dovrebbero essere valutati e definiti dai direttori delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche considerando una riduzione dell’orario di lavoro che potrà essere diverso per ogni singola azienda”.



Critici anche i deputati del M5S all'Ars, componenti della commissione Sanità, Giorgio Pasqua, Antonio De Luca, Salvatore Siragusa e Francesco Cappello, a conclusione dell'audizione in commissione per la proroga dei precari dell'emergenza Covid. “Ancora una volta la montagna ha partorito il topolino, l'unica certezza sono le date stabilite dallo Stato che rinvia la scadenza di tutti i contratti al 31.12.2022 lasciando immutato tutto esattamente com'è. Nessuna prospettiva sulla gestione del Covid, nessuna indicazione univoca alle ASP che continueranno ad essere superate da decisioni commissariali che al momento non hanno più senso di esistere. La manovra elettorale è servita, ma è destinata a lasciare l'amaro in bocca a parecchi”.







“La Regione - dicono - si è mossa solo nel solco di quanto stabilito dallo Stato, cogliendo al balzo la possibilità della proroga post elezioni regionali sino al 31.12.2022 e rinviando a successive norme dello Stato il destino di quanti non rientrerebbero nelle procedure di stabilizzazioni previste dalla legge dello Stato nell'ultima finanziaria seguendo procedure concorsuali secondo la norma Madia. Considerato che la Regione non ha alcun piano di rimodulazione degli hub, drive in e Usca, non si capisce sulla base di quali criteri le aziende sanitarie provinciali dovrebbero realizzare piani di fabbisogno del personale per l'emergenza di cui però si prevede già una ridimensionamento del monte ore”.



I dati in Sicilia

Sono 6.726 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri a fronte di 36.163 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 2.798.

Il tasso di positività sale al 18,6% ieri era al 14,2%.

L'isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 237.789 con una diminuzione di 700 casi. I guariti sono 8.271 mentre le vittime sono 30 portano il totale dei decessi a 9.898.

Sul fronte ospedaliero sono 1005 ricoverati con 24 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 59, uno in più rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1452 casi, Catania 824, Messina 1564, Siracusa 675, Trapani 624, Ragusa 651, Caltanissetta 529, Agrigento 1014, Enna 268.

La situazione in provincia di Trapani

Resta stabile il numero degli attuali postivi al Covid19 in provincia di Trapani. Secondo quanto comunicato dall'Asp ci sono 11.642 positivi (ieri erano 31 in meno) a fronte di 1210 negativizzati. Dati che suggeriscono che in un giorno, sempre secondo quanto comunica l'Asp e da prendere con il grosso beneficio del dubbio, ci sono stati 1241 nuovi positivi accertati.

I guariti totali, dall'inizio della pandemia, sono 65.353 (64.143 ieri). Sono 593 i morti dall’inizio dell’emergenza Covid.

Da ormai due settimane non c'è nessuno ricoverato in terapia intensiva, sono 15 in terapia semi-intensiva (come ieri), 50 in degenza ordinaria (+4), 12 in Rsa Covid hotel (uguale).

Questa la situazione per città (tra parentesi il dato del giorno precedente): 2.524 positivi a Marsala (2.646), 1.547 a Mazara del Vallo (1.481), 1.381 ad Alcamo (1.265), 1.149 a Castelvetrano (1.193), 1.034 a Trapani (1.024), 585 a Partanna (585), 507 a Campobello di Mazara (517), 416 a Salemi (394), 376 ad Erice (362), 329 a Santa Ninfa (348), 310 a Petrosino (321), 287 a Castellammare del Golfo (302), 189 a Gibellina (193), 189 a Calatafimi Segesta (179), 168 a Pantelleria (177), 132 a Valderice (143), 122 a Paceco (121), 100 a Vita (55), 86 a Custonaci (87), 52 a Favignana (49), 49 a Salaparuta (58), 44 a Poggioreale (44), 35 a Buseto Palizzolo (32), 31 a San Vito Lo Capo (35), 0 a Misiliscemi (0).

Il virus in Italia

"Io ho sempre detto che la pandemia non è finita, ma oggi abbiamo strumenti per gestirla in maniera diversa.

In particolare il dato delle vaccinazioni è molto incoraggiante".

Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un incontro presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. "Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad avere un'attenzione in particolare all'utilizzo delle mascherine al chiuso e poi continuare a fare le terze dosi". Importante anche fare la 4/a dose - ha concluso - ora per gli immunodepressi, vedremo se anche a fasce d'età più avanzate'.

Sono 96.365 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 32.573. Le vittime sono invece 197 (ieri erano state 119).

Sono 641.896 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 218.216. Il tasso di positività è al 15,01%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Sono invece 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.969, ovvero 241 in più rispetto a ieri.

Tornano verso quota centomila i contagi per il Covid nell'arco di 24 ore. L'ultimo dato più alto si era verificato lo scorso 8 febbraio, quando si erano contati 101.864 contagi in un giorno.