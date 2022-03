Diana Avena, dell'Industriale di Trapani, vince un concorso dell'Università di Oxford

23/03/2022 11:04:00

La studentessa Diana Avena, 16 anni, dell' Istituto tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” ha vinto il concorso “Essay Competiton Computer Science” indetto dall' dall’Università di Oxford, risultando essere l’unica studentessa italiana a vincere tale concorso.

“Siamo orgogliosi del successo della nostra Diana- afferma la dirigente scolastica del Leonardo da Vinci Aurelia Bonura- Il suo traguardo è il frutto non solo di eccellenti competenze acquisite ma di un impegno quotidianamente orientato verso un percorso di crescita personale e di formazione culturale. Il successo – aggiunge - dei nostri studenti e delle nostre studentesse è il successo della scuola . Tutto questo non sarebbe possibile – conclude Bonura - se, accanto alle famiglie attente a vigilare, non ci fossero i nostri docenti, dediti alla loro professione, che ogni giorno si prodigano nel guidare i nostri ragazzi in un percorso di crescita che permetta la realizzazione dei loro talenti, con l’impegno ed il sacrificio che devono rimanere le fondamenta del merito e del successo”.