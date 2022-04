Marsala, il team di volley GesanCom Fly da Old Wild West

05/04/2022 21:39:00

Visita infrasettimanale della Gesancom Fly Volley nel nuovo Old Wild West di Piazza Piemonte e Lombardo a Marsala;

Le atlete visitati i locali curati e particolari, della famosa catena mondiale di ristorazione, si fermano ospitate dall’attenta proprietà, che per festeggiare i 20 anni del brand propongono i “Magnifici 4”: il Ranchero Wrap, il Billy BBQ, il Geronimo Burger e il Santa Cruz Wrap.

Hamburgher speciali preparati con ingredienti e salse particolari per deliziare ogni palato. Le ragazze della Fly Volley, protagoniste dell’attuale campionato di B2 femminile girone P, hanno effettuato alcuni scatti prima e dopo la cena, dandosi appuntamento per provare nuovamente le prossime specialità Old Wild West. Tutte le informazioni sul sito oldwildwest.it oppure telefonicamente al 0923/909195.