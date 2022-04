Sicilia: rubano un'auto e si schiantano su un muro. In manettre due giovani

18/04/2022 12:21:00

Rubano una Fiat 500, fuggono alla vista della polizia e mentre vengono inseguiti si schiantano su un muro. E' accaduto nei pressi dello Zen nelle strade che collegano il quartiere a via Ugo La Malfa. Sono due ventenni dell'Uditore, i giovani arrestati in flagranza di reato. La polizia li aveva intercettati in via Sandro Pertini.

Il giovane alla guida, braccato dagli agenti, ha perso il controllo schiantandosi contro un muro di cinta di un negozio. Appena scesi dall’auto, distrutta a causa del violento impatto, i due ragazzi sono stati identificati dagli agenti delle volanti e arrestati. Il proprietario della 500, ignaro di tutto, è stato contattato per la restituzione dell’auto distrutta.