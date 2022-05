Gli studenti dell’Itet Garibaldi e del Liceo Archimede di Acireale al Parlamento Europeo

19/05/2022 22:00:00

Gli studenti dell’ITET Garibaldi di Marsala e del Liceo Archimede di Acireale, lunedì 16 maggio hanno visitato il Parlamento Europeo.

Un dibattito aperto, nello spazio dell’emiciclo del Parlamento, con l’Eurodeputato Ignazio Corrao, per comprendere il ruolo delle istituzioni ed i temi delle priorità europee.

I giovani hanno posto l’accento sulle ragioni del Green Deal Europeo e la transizione ecologica, l’autosufficienza energetica e la guerra in Ucraina, gli impianti di produzione energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile direttamente sui territori di produzione ed il valore della sostenibilità alla Rete Natura 2000. L’eurodeputato ha ricordato ai giovani che l’Europa va costruita insieme, invitandoli a proseguire nell’impegno per la costruzione di una Europa dei giovani.

“Temi importanti”, ha dichiarato la Dott.ssa Marta Ferrantelli, del Centro Europe Direct Trapani Sicilia, Hub Regione Sicilia per la Conferenza sul Futuro dell’Europa, “su cui incentrare futuri dibattiti tra i giovani, le famiglie ed i docenti e la cittadinanza, al rientro da Bruxelles. Questo è l’Anno Europeo dei giovani, pertanto, stiamo realizzando varie iniziative con il loro coinvolgimento, perché possano vedere nell’Europa il loro futuro e riconoscere, consapevolmente, che la migliore costruzione dell’Europa dipende anche da loro. I giovani sono la forza del futuro dell’Europa e devono essere aiutati a sentirsi parte attiva” - ed ancora continua la Dott.ssa Ferrantelli - “Sul tema del Green Deal Europeo non va dimenticato il rapporto tra territorio e norma comunitaria, per questo fondamentale è l’obbligo del rispetto della tutela della biodiversità attraverso Rete natura 2000 e i servizi ecosistemici, del nostro territorio”. Il collegamento, sul punto, alla Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani-Paceco, è stato rafforzato dalla presenza del Direttore della Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani-Paceco, Silvana Piacentino.

L’incontro è stato preceduto da una presentazione delle istituzioni europee da Alfredo Alagna, funzionario della Direzione comunicazione del Parlamento Europeo.

A sostenere i giovani delle due istituzioni scolastiche, che già da tre anni hanno avviato questo percorso di cittadinanza attiva europea, la Dirigente dell’ITET “Garibaldi” di Marsala, Loana Giacalone, i docenti Antonella Milazzo, docente dell’Istituto Tecnico marsalese, e Marinella Sciuto, docente del Liceo “Archimede” di Acireale.

“Orgogliosi di essere stati, nell’Anno europeo dei giovani, nel cuore delle Istituzioni europee, nel cuore dell’Europa”, ha dichiarato Loana Giacalone, Dirigente dell’ITET “Garibaldi”di Marsala, la cui scuola ha già ottenuto il riconoscimento di European Parliament Ambassador School (EPAS). “Un onore fare parte attiva del processo di crescita dell’Europa attraverso l’apporto entusiasta di giovani attenti a rafforzare il progetto comune di Unione europea. Questo il senso del processo di formazione europea che i nostri giovani moltiplicatori europei, i Garibaldi’s watchers, hanno maturato negli ultimi tre anni”.

Maggio dei Libri a Castelvetrano - Sabato 21 maggio 2022, con inizio alle ore 17:30, nella Chiesa di San Domenico, verrà presentato il romanzo "Il giorno giusto" di Annamaria Piazza, scrittrice e docente di Lettere nei licei statali. La manifestazione - organizzata dalla Società Dante Alighieri, dalla FILDIS Castelvetrano e dalle sezioni UCIIM di Castelvetrano e Partanna, con il patrocinio della Città di Castelvetrano e dell'Arcipretura e con il contributo della Libreria Il Colombre di Mazara del Vallo - si inserisce all'interno della rassegna "Il Maggio dei Libri", iniziativa nazionale tesa a promuovere il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile dei cittadini.

Pubblicato nel 2020 da Torri del Vento, casa editrice con sede in Palermo, "Il giorno giusto" racconta la storia di Ada Lisi, professoressa di Lettere, moglie e madre. La protagonista - delusa dall'impoverimento di una società fragile e da un mondo, quello della scuola, in cui sempre più fa fatica a riconoscersi - è prossima ad un punto di svolta esistenziale: questa decisiva transizione la vedrà compiere scelte importanti, abbracciando un nuovo modo di sentire la realtà.

Ai saluti istituzionali del dott. Enzo Alfano (Sindaco della Città di Castelvetrano) e di don Giuseppe Ivan Undari (Arciprete di Castelvetrano), seguiranno l'introduzione alla lettura di Rosario Atria e gli interventi di Annamaria Agate e Vincenza Leggio, che dialogheranno con l'autrice sul tema "La professionalità docente oggi: bilanci, proposte, prospettive". Le letture saranno curate da Ermelinda Palmeri. Sono previsti contributi e performance a cura di giovani studenti delle scuole cittadine. Coordinerà l'evento Barbara Vivona. Ai partecipanti verrà rilasciato dall'UCIIM attestato di partecipazione valevole ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale.