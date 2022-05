Al Classico di Marsala si è parlato della Elpis. Al Florio bene gli studenti atleti 

23/05/2022 07:55:00

Il Rotary Club Marsala ha fatto "approdare" la nave ospedale “Elpis” al Liceo Classico “Giovanni XXIII”. Il dottore Giancarlo Ungaro (autore), la dottoressa Rosalba Caizza (vicepresidente dell’associazione Elpis) e il dottor Cesare Ferrari (socio del Rotary Marsala) hanno presentato il libro “Diecimila miglia intorno all’Africa”, che narra il viaggio della nave ospedale partita da Trapani e, dopo molti mesi, arrivata in Madagascar per svolgere la sua attività di soccorso sanitario a favore delle popolazioni africane. La Preside del Liceo, professoressa Asaro, ha ringraziato il Rotary Club Marsala per aver proposto l’incontro con questa realtà di cooperazione e solidarietà.

FLORIO. Eccellenti i risultati ottenuti da due studenti dell’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ di Erice nel corso della Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera. Di assoluto rilievo le performances dei due giovani ‘campioni’, Cristhian Passalacqua, per il lancio del peso, e Francesco Polizzi per MT 100 che, vincendo il titolo regionale, ottengono il diritto a partecipare alla Finale Nazionale, prevista a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno prossimi.