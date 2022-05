"La scuola promessa". In provincia di Trapani le giornate dell'inclusione

24/05/2022 07:25:00

Iniziano in tutta la provincia di Trapani le “Giornate di restituzione al territorio del nuovo modello di formazione per l’inclusione”. Una serie di incontri, workshop, seminari, confronti, scambi esperienziali, che rendono operativo all’interno delle istituzioni scolastiche il progetto “La scuola promessa”.

L’Ufficio Scolastico Provinciale è il motore di una proposta sperimentale che intende travalicare ed implementare la consueta attività didattica, e perfino quella extracurricolare, proponendo un nuovo modello di formazione per l’inclusione. Una proposta immaginata e costruita attorno ad un tavolo interistituzionale per promuovere il benessere scolastico ed educativo.

Del tavolo interistituzionale fanno parte alcune associazioni del terzo settore, operatori sociali e professionisti (in coda al comunicato l’elenco completo delle associazioni e degli operatori), sul cui ruolo verrà posto l’accento in una seconda fase, quando il progetto de “La scuola promessa” avrà una accelerazione, proprio attraverso di essi, in direzione di buone pratiche da diffondere in tutte le scuole. Si tratta di strategie di medio e lungo periodo per fare crescere e implementare le competenze dell’intera comunità scolastica. Quando si usa il termine “comunità scolastica” si deve intendere non solo il personale docente, ma anche i professionisti che orbitano attorno al mondo della scuola (psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, formatori, counselor), le associazioni che operano sul territorio a contatto con i bambini e gli adolescenti, le famiglie.

“La scuola promessa” e il suo modello di formazione per l’inclusione sono stati fortemente voluti dalla proposto dalla dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Tiziana Catenazzo, che ha già ricoperto anche la funzione di dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani.

Nell’ambito delle “giornate di restituzione...” e del progetto de “La Scuola promessa” giovedì 26 Maggio, con inizio alle 15,30 presso il Polo Territoriale Universitario di Trapani si terrà lo “Sharing Day” in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Eugenio Pertini" di Trapani. I lavori saranno introdotti dalla dirigente dell’IC Pertini, Maria Laura Lombardo. Sono previsti interventi di: Stefano Suraniti, Direttore Generale USR Sicilia; Viviana Assenza, Dirigente Tecnico e Dirigente dell'Ufficio XI Ambito Territoriale di Ragusa; Tiziana Catenazzo, già Dirigente Tecnico e Dirigente dell'Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani; Patrizia Fasulo, Dirigente Tecnico USR Sicilia; Sandra Giordano Psicologa, psicoterapeuta e psicodrammatista, partner di Neuroteam; Magda Di Renzo, Psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva; Rosa Rita Ingrassia, Psicoterapeuta dell’età evolutiva. Francesca Trapani e Maria Luisa Todaro specialiste ABA (Applied Behaviour Analysis - Analisi Applicata del comportamento), porteranno la loro testimonianza.

Il programma

Lunedì 23 maggio - Istituto Comprensivo "PELLEGRINO" di Marsala - dalle 16.30 alle 19.30 Asd scuola: incontro rivolto a genitori, docenti e altro personale scolastico, con Patrizia Di Bella (Tecnico di riabilitazione pediatrica ABA); Nadia Papiro (Pedagogisto clinico) Salvatore Miceli (Presidente Sos Autismo)

Martedì 24 maggio - Istituto Comprensivo "MONTALTO" di Trapani - dalle 15.30 alle 19.30

La Motoria applicata agli Apprendimenti. Le risorse digitali a supporto della disabilità percorso formativo rivolto a docenti, con gli esperti Claudia Galassi, Rosario Muro, Vincenza Spada

Martedì 24 maggio - Istituto Comprensivo "BASSI - CATALANO" di Trapani dalle 9.00 alle 13.00 Lega Navale - Vento amico. Incontro rivolto ad alunni, famiglie e docenti in collaborazione con ASD Circolo Velico "Vola Turi"

Mercoledì 25 maggio - Istituto Comprensivo "MONTALTO" di Trapani dalle 15.30 alle 19.30 Gestione dei Comportamenti - Genitori o confronto. Percorso formativo rivolto a genitori di bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) con Barbera Patrizia, Esperto Counseling

Mercoledì 25 maggio Istituto Istruzione Superiore "MATTARELLA" di Castellammare del Golfo

Trekking e orienteering - Alla scoperta di Monte Inici /Zingaro con gli esperti Frank Domingo, Antonino Furco, Anna Giacalone in collaborazione con CAI e Corpo forestale di Castellammare del Golfo

Mercoledì 25 maggio - Istituto Istruzione Superiore "FLORIO" di Erice dalle 9.00 alle 13.00 Teatro delle radici - Teatro di fuori incontro rivolto a studenti e docenti con La compagnia Teatro Di Fuori (TDF), Compagnia di Ricerca e Formazione

Giovedì 26 maggio - Istituto Comprensivo "MONTALTO" di Trapani dalle 9.00 alle 13.00 Attività Laboratoria Laboratori di Falegnameria, Musicoterapia, Informatica, Motoria

Giovedì 26 maggio - Istituto Comprensivo "E. PERTINI" di Trapani dalle 9.00 alle 13.00 Aula Magna Plesso Falcone

SosteniAmoci: Il valore dell'identità incontro rivolto a docenti, genitori ed operatori, con Magda di Renzo, Psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva

Giovedì 26 maggio - SHARING DAY con inizio alle 15.30 Aula Magna Polo Territoriale Universitario di Trapani

Sinergie d'azione: disabilità e inclusione, attori a confronto incontro rivolto a dirigenti, docenti, operatori, genitori, associazioni con Stefano Suraniti, Dirigente Generale USR Sicilia; Tiziana Catenazzo, Dirigente Tecnico e Dirigente Ufficio XI Ambito Territoriale Trapani; Viviana Assenza, Dirigente Tecnico e Dirigente Ufficio IX Ambito Territoriale Ragusa; Patrizia Fasulo, Dirigente Tecnico USR Sicilia; Sandra Giordano, Psicologa e psicoterapeuta, partner di Neuroteam; Magda Di Renzo, Psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva; Rosa Rita Ingrassia, Francesca Trapani

Venerdì 27 maggio - Istituto Istruzione Superiore "D'AGUIRE - ALIGHIERI" di Salemi/Partanna dalle 9.00 alle 13.00 Istituto Dante Alighieri di Partanna

Voglio guardare oltre... incontro rivolto a docenti di sostegno e curricolari, con Stefano Salmeri, Professore associato di Pedagogia generale e sociale

Venerdì 27 maggio - Istituto "PASCASINO" di Marsala dalle 9.00 alle 13.00 in collaborazione con le scuole del territorio

"Giochi senza barriere" incontro rivolto a studenti del primo e del secondo ciclo, genitori e docenti

Venerdì 27 maggio - Istituto Comprensivo "NOSENGO" di Petrosino dalle 16.00 alle 19.00

Strategie e strumenti per la gestione dei comportamenti oppositivi. Condivisione di metodologie evidence based. Incontro rivolto a docenti e genitori con Gianluca Daffi, Psicologo

24 - 25 - 26 -27 - 30 maggio - Istituto Comprensivo "NOSENGO" di Petrosino dalle 9.00 alle 13.00

Laboratorio di Pet Therapy - Attività Assistite con gli Animali. Incontro rivolto ad alunni scuola dell'infanzia e scuola primaria, in collaborazione con Associazione Improntherapy

Venerdì 27 maggio - Istituti Comprensivi "CAPUANA" di Santa Ninfa e "MONTALCINI" di Partanna dalle 10.00 alle 13.00 - Presso il G55 di Partanna

L'organizzazione della didattica personalizzata attraverso le nuove tecnologie. Incontro rivolto ai dirigenti e docenti, con Maria Grazia Benassi, Professoressa associata di Psicometria e CEO Develop-Players

Venerdì 27 maggio - Istituti Comprensivi "CAPUANA" di Santa Ninfa e "MONTALCINI" di Partanna dalle 16.00 alle 19.00 - Presso il G55 di Partanna

Le nuove tecnologie per una didattica dell'inclusione. Incontro rivolto agli Animatori Digitali e docenti, con Maria Grazia Benassi, Professoressa associata di Psicometria e CEO Develop-Players

Sabato 28 maggio - ITET “CARUSO” di Alcamo dalle 9.00 alle 13.00 - Centro ippico lo sperone Giostra

Manifestazione di equitazione incontro rivolto agli alunni, con l'esperto Antonio Coppola

Lunedì 30 maggio - Istituto Comprensivo "PAGOTO" Erice dalle 9.00 alle 13.00 - Sala Auditorium

Workshop Didattica libera e inclusiva incontro rivolto al personale docente di scuola primaria La Comunicazione Aumentativa Alternativa: aspetti didattici e metodologici con Giovanni Paolo Caruso - Lucia Ferlino, ITD-CNR Genova

dalle 13.00 alle 14.00 Light lunch

dalle 14.00 alle 18.00 - Aule Informatica Araword con Giovanni Paolo Caruso, ITD-CNR Genova

Martedì 31 maggio - Istituto Comprensivo "PAGOTO" Erice dalle 9.00 alle 13.00

Workshop Didattica libera e inclusiva incontro rivolto al personale docente di scuola primaria - Aule Informatica Araword con Giovanni Paolo Caruso , ITD-CNR Genova