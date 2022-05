Trent'anni delle Stragi di Mafia. Le iniziative dell'Itet di Marsala

25/05/2022 18:00:00

In occasione del Trentennale delle Stragi di Mafia, l’ITET Garibaldi ha proposto una serie di iniziative con l’obiettivo di ricordare le vittime delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio e riflettere in modo trasversale su temi sociali importanti.



Il programma, grazie al coinvolgimento degli studenti, ha previsto diversi appuntamenti.



- Un giorno al Tribunale di Marsala nel quale, oltre ad assistere ad alcuni processi tenuti dalla sezione collegiale, il dott. Saladino si è intrattenuto con gli alunni per illustrare meglio la fasi del processo penale.



- Vincitori del premio per il Contest su “Violenza di Genere” organizzato dal Centro Antiviolenza ‘La Casa di Venere’, le associazioni ANDE, CIF, FIDAPA, Centro antiviolenza ‘Metamorfosi’ e C.P.O. delle Avvocate e degli Avvocati del Tribunale di Marsala. All’ ’ITET Garibaldi, agli studenti guidati dalla prof. Antonella Milazzo, il primo premio del concorso “Video di genere: decidiamo la parità”, nelle tre sezioni “Violenza di

genere”, “Body shaming” e “Parità di genere” .



- Partecipazione, sotto la guida del docente, Sergio Giacalone, presso l’Assemblea Regionale Siciliana all’evento organizzato dal Centro Pio La Torre per l’Anniversario dell’uccisione del deputato regionale

- 1° premio per il Contest artistico "I colori della memoria" promosso dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI- Sottosezione di Marsala. Una delegazione formata da tre studenti dell'ITET Garibaldi di Marsala e la docente Linda Licari ha presentato al Tribunale di Marsala l'elaborato multimediale con il quale ha partecipato al Contest dell'Associazione nazionale magistrati. La commissione di valutazione è stata presenziata dall'Artista Tvboy e composta altresì dal Presidente del Tribunale Alessandra Camassa, dal Procuratore della Repubblica F.F. Calogero Roberto Piscitello, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avv. Giuseppe Spada e da un magistrato membro della Sottosezione di Marsala. Questo il video con cui l’ITET Garibaldi si è aggiudicato il primo premio del contest e la foto del murale “Noi siamo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, realizzato nella sede di via Fici dell’istituto Tecnico:





- Partecipazione al “Processo simulato” organizzato dal Tribunale di Marsala. Referente di progetto il docente Paolo Accardi.

- Nell’ambito dell’inaugurazione dello spazio Di@logo-Sociality openspace, della sede di via Fici, all’interno del progetto Lost in education, referente la docente Nicoletta Reina, Caffè letterario con Marco Bova per la presentazione de libro “Messina Denaro latitante di Stato” - Partecipazione al progetto “Un lenzuolo per la legalità” della Fondazione Falcone e partecipazione all’evento tenutosi il 23 Maggio al Foro Italico di Palermo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato.



- Scambio culturale con l’Istituto Superiore di Reggio Emilia organizzato dal Consorzio Solidaria e presentazione de “Le mappe delle Stragi” con Giacomo Di Girolamo

- 20/5/22 Mostra dei lavori, presso la Sede di Via Fici, realizzati da tutte le classi dell’ITET Garibaldi sul “Trentennale delle Stragi”.

“L’educazione alla democrazia partecipata e alla legalità rende gli studenti e le studentesse protagonisti in grado esercitare con consapevolezza i propri diritti-doveri di cittadinanza attiva - afferma la Dirigente dell’ITET, Loana Giacalone - e per la nostra scuola si manifestano nel rispetto delle regole e nella partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica a tutti i livelli”.