Marsala, inaugurata in via Crispi la nuova Clinica Diaverum

30/06/2022 14:23:00

Inaugurata mercoledì scorso a Marsala, in via Francesco Crispi, la nuova Clinica Diaverum Marsala.

All’inaugurazione ha partecipato l’amministratore Delegato di Diaverum Italia Chiara Durio, che così ci parla di numeri, obiettivi e servizi di Diaverum Italia: “Inauguriamo questa clinica che è stata completamente rinnovata ed è una delle 28 cliniche che Diaverum ha in Italia, sono 17 quelle in Sicilia. Diaverum è una realtà globale molto importante, una multinazionale svedese che ha più di cinquecento cliniche, in moltissimi paesi, nelle quali curiamo oltre 40mila pazienti. Un’azienda in forte espansione che mette al centro la vera cura per i pazienti e questo vuol dire che non ci occupiamo solo di Dialisi, ma di tutto il percorso del paziente affinché riceva le migliori cure dialitiche. Il paziente viene accompagnato sia nella predialisi che alla dialisi. L’aver rinnovato questa clinica fa parte di questo percorso. I pazienti passano molto tempo nelle cliniche dialitiche ed è molto importante che lo trascorrino in un ambiente confortevole, pulito e luminoso”.

La dottoressa Daniela Rallo è la direttrice della Clinica Diaverum Marsala che così spiega quali servizi vengono effettuati ai pazienti Diaverum a Marsala: “La nostra struttura sanitaria si occupa di dialisi ma non solo. I nostri pazienti sono gestiti a 360° e forniamo loro le cure da altri punti di vista, non solo nefrologico. La clinica fornisce il servizio di consulenza cardiologica gratuita, la consulenza per gli accessi vascolari, il supporto per l’inserimento in lista d’attesa per trapianto renale, consulenza nutrizionale e altro. Un lavoro piuttosto impegnativo, ma lo facciamo con estrema competenza e dedizione nei confronti di questi pazienti molto particolari, pazienti immunodepressi che hanno bisogno di varie cure e cerchiamo di supportarli anche dal punto di vista psicologico, supporto che loro più o meno tacitamente ci richiedono. Inoltre abbiamo un laboratorio di nefrologia per la diagnosi e la cura delle malattie renali”.