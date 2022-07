Importanti riconoscimenti dagli Stati Uniti per Caruso&Minini. Questa volta a premiare i vini la testata Vinous

06/07/2022 09:05:00

“Il Grillo seduce con il suo bouquet dolcemente floreale e verde agrumato, mentre le rocce frantumate lasciano il posto a sentori di caprifoglio e crema pasticcera al limone” non è il testo di una poesia e neanche di una canzone, bensì una frase estratta da una recensione rilasciata da Eric Guido, responsabile della revisione dei vini d’Italia per Vinous, una delle migliori guide di vini degli Stati Uniti, per i due bianchi della linea Naturalmente Bio 2021 il Grillo (91 pts. Vinous) e il Catarratto (90 pts. Vinous) di Caruso & Minini, storica azienda vinicola di Marsala.

Parole quindi non soltanto armoniche e musicali ma ricche di emozioni e che abbiamo il piacere di riportare tradotte in lingua italiana.

GRILLO NATURALMENTE BIO 2021 - (91 pts. Vinous)

Il Grillo 2021 seduce con il suo bouquet dolcemente floreale e verde agrumato, mentre le rocce frantumate lasciano il posto a sentori di caprifoglio e crema pasticcera al limone. Questo è rotondo e rilassante al palato, ma con un cuore di lime acido e toni di melone che aggiunge contrasto. Il 2021 lascia il palato con una tensione appetitosa e una vena di erbe mentolate che sembra durare fino a un minuto. Ben fatto. (ERIC GUIDO)



CATARRATTO NATURALMENTE BIO 2021 - (90 pts. Vinous)

Il Catarratto 2021 è inizialmente sobrio, ma un po' di lusinghe rivela profondità di pesche a fette carnose e melone dolce che sono ben contrastate da sentori di spezie zenzero. È molto più espressivo al palato, con un'esplosione di dolcezza interiore e consistenze setose che inghiottono i sensi con i frutti maturi del frutteto, proprio come gli acidi vivaci tagliano, aggiungendo verve. Sebbene incredibilmente fresche e croccanti, le note di zenzero e mela Granny Smith persistono incredibilmente a lungo. Questo è un vero piacere da gustare e un abbinamento perfetto per le calde giornate estive a venire. (ERIC GUIDO)

Per il nostro territorio è sicuramente motivo di vanto e di orgoglio, e soprattutto per Caruso&Minini, che i nostri vini acquisiscono sempre più importanza, apprezzamenti e riconoscimenti in tutto il mondo.

Ci teniamo a sottolineare che il progetto biologico della linea NATURALMENTE BIO è stato voluto fortemente dalla nuova generazione della famiglia Caruso impegnata attivamente nell’attività dell’azienda: due bianchi il Catarratto e il Grillo e due rossi il Nero d’Avola e il Perricone. Quattro vini molto diversi tra loro ma con una nota comune: lo stile fresco ed elegante.



“E’ sempre un piacere ricevere recensioni del genere, che ripagano di tutto l’impegno, l’amore e la dedizione che mettiamo nel nostro lavoro” afferma Giovanna Caruso. “Ci tengo a far notare che ogni etichetta della linea NATURALMENTE BIO, raffigura un fiore presente nei nostri campi biologici, simbolo di quell’eco-sostenibilità che ci piace tanto!” continua Rosanna Caruso.



Per assaggiare i vini della linea Naturalmente Bio di Caruso & Minini, è possibile ordinarli sul loro sito e-commerce.