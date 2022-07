I maturandi a Marsala: quanti sono, come è andata e con quali voti hanno preso la maturità

18/07/2022 06:00:00

Dopo due anni di stop imposti dal Covid, quest’anno si è tornati alla maturità “quasi” normale, con i maturandi che hanno effettuato prima le prove scritte e poi il classico colloquio finale. A Marsala da qualche giorno si sono conclusi gli esami e per i maturandi è arrivato anche il momento del voto finale, che racchiude cinque anni di formazione scolastica e di crescita personale, un bagaglio che tutti si porteranno dietro nel loro percorso di vita. Per ogni istituto superiore, abbiamo ascoltato dirigenti e prof. per fare un report della maturità 2022.

All’Abele Damiani di via Trapani vi sono due istituti superiori l’Agrario e l’Alberghiero diretti dal preside Domenico Pocorobba. I dati forniti dalla prof. Pellegrino ci dicono che i maturandi all’Agrario, in totale sono stati 40, divisi in 24 per il corso diurno e 16 in quello serale. Il voto più alto nel corso diurno è stato un 95 nella sezione B, al secondo posto si piazza un 92 nella sezione A. Per quanto riguarda il serale, invece, su 16 maturandi c’è stato un 100 e poi, altro voto più alto, un 90.

All’Alberghiero, invece, sono 13 i maturandi del corso serale, non c’è stato nessuno che ha preso 100, e i voti più alti sono due con 95. Al corso diurno, invece, 63 i maturandi divisi in cinque classi. Di questi solo una ragazza non si è presentata all’esame di Stato e dovrà ripetere l’anno. Su 62 diplomi conseguiti solo uno è stato valutato con 100 e lode, voto massimo che è andato ad una studentessa della quinta G, indirizzo pasticceria. Un 100 è andato, invece, ad un ragazzo della quinta E, indirizzo enogastronomia. Sempre all’Alberghiero è stato conseguito con il massimo dei voti un attestato di qualifica nella quinta F, indirizzo sala.

Al’I.T.E.T. “G.Garibaldi” gli Esami di Stato si sono conclusi lo scorso 14 luglio. Sono stati 188 i maturandi, ci cui 8 esterni e nessuno di essi è stato respinto. Sono 25 i maturandi che hanno conseguito il massimo dei voti, e di questi 25 sei hanno meritato anche la lode.

“L’esame dei cambiamenti per l’Istituto”, lo ha definito la Dirigente dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G.Garibaldi”, Loana Giacalone. “Il ritorno allo status quo pre Covid con due scritti e l’orale, così come ha voluto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ma anche cambio di sede d’Esame, dal momento che gli Uffici Amministrativi dell’ITET si sono spostati in via Fici, divenuta ormai sede centrale e luogo d’Esami di Stato”.

“Bellissime le prove scritte proposte dal Ministero. Una di queste prodotta da uno dei nostri studenti è stata segnalata all’USR Sicilia per la capacità di avere saputo recepire il messaggio di tolleranza e di pace contenuto nel testo tratto da Gherardo Colombo, Liliana Segre: “La sola colpa di essere nati”.

“Soddisfatta senz’altro degli esiti, ma al di là dei numeri, pur significativi di un percorso che ha dato ragione all’azione formativa messa in campo, fondamentale è stato il clima di grande serenità che ha animato il lavoro delle Commissioni e lo spirito con cui lo hanno affrontato i nostri ragazzi, sprone gli uni per gli altri, il che conferma ancora una volta, se fosse necessario, quanto l’ITET rappresenti una affiatata comunità in cui si intrecciano buone pratiche e relazioni significative. Ringraziamo i Presidenti di Commissione per la serietà e la professionalità con cui hanno affrontato l’incarico ricevuto e per avere contribuito a creare un clima sereno di lavoro per tutti. Un ringraziamento – conclude la dirigente Giacalone - ai docenti coinvolti. Un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi che sapranno continuare il percorso di formazione con l’impegno e la dedizione fin qui dimostrati”.

Liceo Scientifico - Al Liceo Scientifico Ruggieri di Marsala, sono 191 gli studenti maturandi divisi su 8 quinte classi. In 34 studenti hanno raggiunto il massimo dei voti, 15 hanno ottenuto anche la lode, e più del 40% dei ragazzi ha avuto voti di eccellenza dal 90 in su. Tutti hanno superato gli Esami e solo a 4 è stato attribuito il punteggio di 60.

"Sono orgogliosa delle ragazze e dei ragazzi del Ruggieri, che hanno studiato penalizzati da un triennio" anomalo" per il covid, preceduto da un secondo anno di sacrifici logistico-organizzativi dovuti ai lavori di ristrutturazione dell'edificio, con tanti locali in giro per Marsala e doppi turni – ci dice la preside Fiorella Florio -. Svolgere un'azione didattico-educativa efficace da parte dei docenti, mantenere la concentrazione e la motivazione da parte degli alunni, affrontare problemi adolescenziali di solito fisiologici, non è stato per niente semplice in questi anni di "straniamento". È stato un lavoro ogni giorno nuovo e la fiducia reciproca tra studenti e alunni è stata l'arma vincente per tutti, dal 100 e lode al 60. A tutti i nostri diplomati auguro sogni da realizzare e passione per riuscirci – conclude la Florio - accettando le difficoltà e le proprie debolezze come punti di forza da cui ricominciare per il futuro cammino”.

Liceo Pascasino - "Il 15 luglio 2022 si è tenuta la cerimonia di premiazione delle eccellenze al Liceo Pascasino di Marsala, che ha chiuso un anno scolastico particolarmente intenso per la ripresa delle attività in presenza dopo la pausa causata dalla pandemia. La determinazione, la volontà e il consolidato metodo di studio hanno consentito il conseguimento di risultati brillanti all’Esame di Stato – le parole della dirigente Anna Maria Angileri -. Sono 27 gli studenti che hanno ottenuto 100/100, con una percentuale del 20 per cento sul totale dei maturandi, una valutazione che è l’immagine di un percorso che ha consentito loro di raggiungere competenze in tutti gli ambiti del sapere, da quello umanistico a quello scientifico. Si concludono, in particolare, il primo ciclo del Liceo delle Scienze umane Quadriennale e del Liceo delle Scienze umane DAMS. Il Quadriennale, unico in provincia di Trapani ad essere stato avviato quattro anni fa come curricolo sperimentale approvato dal Ministero, ha visto 6 studentesse raggiungere il massimo dei voti, 3 delle quali hanno anche ottenuto la lode; la didattica laboratoriale e la curvatura digitale degli apprendimenti ha permesso alla classe IV Q di conseguire obiettivi di eccellenza che consentiranno l’accesso a tutti i percorsi universitari e la possibilità di modulare il proprio agire in relazione ai cambiamenti sociali sempre più in rapida evoluzione. Il primo ciclo dell’indirizzo Scienze umane DAMS, invece, si caratterizza per la curvatura artistica che trova nella musica e nel teatro due poli sui quali declinare le discipline del curricolo tradizionale. Nel corso della cerimonia è stato proiettato un video sullo IUS SOLI, realizzato in seno al PON ‘’Apprendimento e socialità-II ediz.” sul tema dell’educazione interculturale, così da introdurre gli studenti in un’atmosfera di accoglienza e di rispetto dei diritti, condizione di base di un’agire corretto e solidale; l’evento proseguirà con la consegna degli attestati di merito per concludersi con una dedica agli studenti per cui la comunità del Pascasino ha impegnato ogni risorsa affinché lo STAR BENE A SCUOLA possa diventare per loro STAR BENE AL MONDO”.

I.S. Giovanni XXIII-Cosentino - L’istituto ingloba il Professionale, il Classico e l’Industriale diretti dalla preside Maria Luisa Asaro.

Al Classico sono 74 i maturandi divisi in quattro classi. Hanno conseguito tutti la maturità, 8 sono stati i 100, e 12 i 100 e lode.

Per quanto riguarda l’Industriale, 51 i maturandi divisi in tre sezioni. Non c’è stato nessun bocciato, ma non c’è stato né un 100 né un 100 e lode.

Infine il Professionale, su quattro classi 48 maturandi, anche in questo istituto hanno conseguito tutti la maturità, in tre hanno ottenuto il massimo dei voti e nessun 100 e lode. “Anche quest'anno gli studenti del nostro istituto hanno sostenuto gli esami di Stato con impegno e senso di responsabilità, consapevoli di poter affrontare con serenità l'ultimo step del percorso di studi della scuola superiore di secondo grado. L'esame di maturità, valico importante nella vita dei giovani – le parole della preside Maria Luisa Asaro - ha dato la possibilità a ciascun alunno di affrontare la sfida misurandosi con le proprie capacità, imparando a gestire l'ansia, trasformandola in stimoli e opportunità di crescita. Un plauso particolare va rivolto ai primi diplomati dell'indirizzo ottico dell'istituto professionale, nato cinque anni addietro. Per tutti gli "ex alunni", l'augurio di una vita felice e ricca di soddisfazioni”.