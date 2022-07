Marsala, l'ITT "P.Mattarella" organizza una conferenza sul contrasto al Cyberbullismo

26/07/2022 16:00:00

L’Istituto Tecnico Tecnologico “P. Mattarella” dell’I.S. “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala, guidato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa Asaro, in occasione della conclusione del progetto Erasmus+ B.U.O.N.A., acronimo di Blue, Used, Old, New Actions Fighting Cyberbullying, organizza, domani, mercoledì 27 Luglio 2022 alle ore 18:00, presso il complesso monumentale S.Pietro a Marsala, una conferenza estesa a tutti gli interessati, con la partecipazione, in presenza ed in modalità on-line, dei partner internazionali di Turchia, Polonia e Portogallo.

Durante l’evento verranno presentati i risultati del progetto Erasmus+ B.U.O.N.A. e la piattaforma web di servizio www.buonaproject.eu per la disseminazione delle buone pratiche di sensibilizzazione e contrasto al problema del Cyberbullismo. La piattaforma multinazionale e multilingue implementa un’originale “guida on line interattiva” per informare studenti, docenti e genitori sugli strumenti disponibili per opporsi e neutralizzare il fenomeno del cyberbullismo.