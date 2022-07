Petrosino, dopo nove anni il preside Inglese lascia l'Istituto "G. Nosengo"

27/07/2022 22:00:00

Giuseppe Inglese, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna e dell’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, dallo scorso 11 luglio ha assunto l’incarico di dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio. Inglese è dirigente scolastico dal 2013 e ha diretto l’I.C. “Gesualdo Nosengo” per nove anni.

Questo il saluto al dirigente scolastico Giuseppe Inglese, da parte del Presidente Concetta Marchica a nome del Consiglio d'istituto dell'Istituto comprensivo "Gesualdo Nosengo" di Petrosino:

A lei Preside Giuseppe Inglese, che ha saputo trasmettere a tutti, con il suo atteggiamento quello che deve essere il senso della scuola: donare occasioni di cultura e di conoscenza.

A lei che è uomo di qualità professionali e morali, sempre disponibile all’ascolto, al confronto, all’apertura e al dialogo con le istituzioni.

Che sempre ha valorizzato l’impegno, il ruolo e le professionalità di chi ha lavorato, dando consigli e riconoscendo meriti.

Che ha guidato gli alunni nel rispetto delle regole, percorrendo la via al dialogo, della riflessione sui comportamenti e sugli errori offrendo sempre l’ennesima possibilità di migliorare.

È stato il dirigente sempre avvicinabile, sorridente e confidenziale, sempre pronto a dare una mano, con grande umanità.

Ci ha insegnato a vivere la scuola come un bene di tutti, alla cui crescita tutti dobbiamo contribuire con competenza, impegno e costante sensibilità.

Noi tutti la salutiamo con i sentimenti di profonda stima e di infinita gratitudine e le auguriamo un futuro ricco di gioie, di nuove emozioni, di serenità …

La stessa serenità che ha saputo donare ai suoi alunni e a noi genitori in questi anni.

Auguri Preside e complimenti per il traguardo conseguito.

Buon lavoro.