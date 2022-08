Sicanium, il gioco made in Trapani in James May su Prime Video

07/08/2022 15:15:00

La Sicilia è la ambita meta turistica delle vacanze per le sue peculiarità enogastronomiche, artistiche e panoramiche. Per tale motivo anche la prestigiosa serie “James May : Our Man in Italy” disponibile su Amazon Prime Video dal 15 Luglio facendo tappa in Italia, inizia il suo tour con la trinacria.

Durante la prima puntata della serie James visita la bellissima Palermo in compagnia della guida Claudia. Scopre così la bellissima chiesa della Martorana, che definisce “caleidoscopio di stili architettonici” e la Fontana Pretoria, fontana della Vergogna, di cui racconta i relativi aneddoti storici. Dopo aver pescato una ricciola nel bellissimo mare siciliano, James visita la Piazza Duomo di Catania, compra una coppola tradizionale e visita la sommità dell’Etna insieme ad un esperto vulcanologo. Segue quindi un tour fra i vigneti del territorio etneo, la visita di Castelmola ove prova a suonare la Ciaramedda ed il ritorno a Palermo provando a cimentarsi con il canoa polo. Al termine del tour alla scoperta delle bellezze siciliane, il famoso giornalista britannico, pronto a partire, riceve da Claudia uno speciale dono che è il racconto della Sicilia da portare sempre con sè. Tale dono è il Sicanium, il gioco da tavolo realizzato nel 2019 dalla giovane PMI innovativa iinformatica del mezzogiorno che ha sede a Trapani e Catania, innovativa opera editoriale che racconta tramite la gamificazione le peculiarità del territorio.

“E’ stato per noi un vero onore e una gran bella sorpresa vedere valorizzato il nostro prodotto editoriale che racconta il mio bellissimo territorio natio” dice l’Ing. Giuseppe Oddo, socio fondatore della iInformatica, che continua “E’ una bella soddisfazione morale che conferma come con buone idee anche piccole e giovani realtà come la nostra possono avere spazi in palcoscenici prestigiosi.”. Tale riscontro si aggiunge alla recente vittoria della iInformatica del dicembre 2021 del premio nazionale Top of the Pid 2021 Mirabilia per l’innovazione turistica con “Lucanum – Il gioco della Basilicata” e conferma il valore delle iniziative dei giovani del nostro territorio.