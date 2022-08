 Ex alunni dell’Itc di Marsala si incontrano a distanza di 50 anni dal diploma, con tanto di poesia ... 

23/08/2022 17:01:00

A distanza di mezzo secolo dal diploma, hanno deciso ritrovarsi insieme in un noto ristorante di Marsala gli alunni della 5C dell’Istituto tecnico Commerciale “Garibaldi”, per festeggiare e rievocare gli anni trascorsi tra i banchi.

Presenti, in rappresentanza degli insegnanti, anche due ex docenti: Orsola Alagna/Bonfanti (chimica/merceologia) e Antonino Santoro (italiano), che hanno accettato con piacere l'invito dei loro ex alunni.

Purtroppo, molti gli assenti per motivi di salute o per motivi logistici. Sono stati, comunque, tutti ricordati e ove possibile contattati. Per l'occasione, uno degli ex studenti (Vito Agate, noto medico ortopedico) ha anche dedicato questi versi:

Ragionieri, cari amici, sono passati 50 anni

Dallo storico diploma conquistato con affanni.

Tanti ricordi ed assai importanti

Fa piacere dopo tempo ritrovarci tutti quanti.

Io sono un ragionier pentito

E se scrivo parolone

Senza osar parlar forbito

Dimostrate comprensione.

Con impegno e dedizione,

Con fatica e serietà

Ciascun ha collocazione

In questa nostra società.

C'è chi ha fatto l'impiegato,

Chi ha fatto il ragioniere.

Qualcun si è anche laureato

Di altri non conosco il mestiere.

Chi è assente perché sta male

E noi lo vogliamo ricordare.

C'è chi alla politica si è dato

Ed ora il sindaco vuol fare.

Chi al nord si è trasferito

ma non vede l'ora di tornare.

Purtroppo Qualcuno è dipartito

per un viaggio all'infinito.

Non importa gli anni passati

Da che ci siamo diplomati.

La morale cari amici, concludendo è questa:

Che poterci riabbracciare è proprio una gran festa.

V.A.

Nella foto, da sinistra: P. Angileri - S. Di Girolamo- Prof. Santoro – A. Galfano - Professoressa Alagna/Bonfanti - G.B. Quinci - C. Sciarrino - S. Martinico - V. Milazzo - And. Maggio - Ant. Maggio - P. Sutera - V. Agate - G. Sammartano - G. Parrinello.