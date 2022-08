24/08/2022 08:01:00

Ancora morti sulle strade siciliane. Salvatore Giambelluca, 70 anni, di Pollina è l'uomo rimasto vittima ieri sra in un incidente stradale sulla statale 113, all'altezza di Finale di Pollina, vicino a Cefalù.

Il pensionato alla guida di una una vecchia Panda, all’altezza del Pollina resort, si è scontrato frontalmente con una Alfa Romeo Giulietta sulla quale viaggiavano due turisti, rimasti feriti nell'impatto.



Per il settantenne nonostante l'intervento del 118, non c'è stato nulla da fare ed è morto praticamente sul colpo. Sull'altra vettura viaggiavano due passeggeri, feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri, che indagano sulla dinamica dell'incidente e sulle cause che sono ancora da accertare. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di rimozione del mezzo, delle lamiere e dei detriti. Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni per circa due ore.