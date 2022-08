Quando inizia la scuola in Sicilia. Tutte le vacanze, e le date da ricordare 

29/08/2022 20:00:00

La scuola in Sicilia aprirà i battenti il 19 settembre. E’ quanto si legge sul decreto n.1101 della Regione Siciliana del 10 giugno 2022.

Il decreto di determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2022/2023 a firma dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale.

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2022/2023, le lezioni avranno inizio lunedì 19 settembre 2022. I giorni di scuola sono determinati in 204 o 203 (se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico) e avranno termine sabato 10 giugno 2023, così come riportato nell’allegato che costituisce, parte integrante del presente decreto.

Nelle scuole dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2023. Nel periodo compreso tra l’11 ed il 30 giugno 2023 può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a garantire il servizio. A decorrere dal 1° settembre 2022, il collegio degli insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall’art. 46 del D. Leg.vo 297/94.

Le festività nazionali – e la data di inizio degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero – sono le seguenti:

tutte le domeniche

1 novembre 2022: Ognissanti;

8 dicembre 2022: Immacolata Concezione;

25 dicembre 2022: Natale;

26 dicembre 2022: Santo Stefano;

1 gennaio 2023: Primo dell’anno;

6 gennaio 2023: Epifania;

9 aprile 2023: Pasqua;

10 aprile 2023: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2023: Festa della Liberazione;

1 maggio 2023: Festa del Lavoro;

2 giugno 2023: Festa della Repubblica.

Alle festività nazionali si aggiunge la Festa del Santo Patrono locale se ricade durante il periodo scolastico.

L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa nei seguenti periodi:

vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2022 al 07 gennaio 2023;

vacanze di Pasqua : dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023