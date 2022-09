Maratona Steam. Marsala per tre giorni capitale dell’innovazione digitale a scuola

25/09/2022 06:00:00

Marsala per tre giorni capitale del Sud Italia per l’innovazione digitale.



Tutto pronto per Maratona Steam, l’evento che dal 13 al 15 ottobre porterà a Marsala oltre 1200 studenti con più di 40 scuole del Sud Italia coinvolte.

Laboratori creativi e sessioni formative, robotica e digitale, talk e performance sono alcune delle attività che animeranno la città con il coordinamento del Liceo “Pascasino”, capofila del progetto “Una rete per il Sud. Obiettivo STEAM”.

Un progetto che parte da lontano, con gli studenti che negli scorsi mesi si sono confrontati con delle sfide progettuali che vedranno la fase finale nella tre giorni marsalese.

Steam sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. Non sono solo un insieme di discipline, ma un approccio didattico nuovo, che innova profondamente l’istruzione scolastica.

Il tutto in maniera avvincente. E allora ecco che in città ci saranno performance artistiche, laboratori di robotica, silent disco, digital show, inspirational talks, workshop didattici.

Il futuro della scuola, di una scuola sempre più innovativa e digitale deve coinvolgere anche il Sud Italia e nel Sud Italia ci sono esperienze virtuose. Un futuro che passa da Marsala. Tutta la città sarà coinvolta, con le location storiche messe a disposizione dal Comune per ospitare gli eventi di Maratona Steam.

“È un happening che coinvolgerà tutta la città, per tre giorni invasa da studenti portatori sani di innovazione, tecnologia ed ideatori di buone pratiche che potranno essere realizzate anche con future start up. Oltre a promuovere il digitale - ha dichiarato la dirigente del Liceo Anna Maria Angileri - il ricco programma avrà come filo conduttore il contrasto agli stereotipi di genere, volto a colmare il gender gap, un divario duro a morire”.

Il programma della manifestazione è stato presentato nei giorni scorsi al palazzo municipale, il Comune infatti patrocina l’evento. Alla conferenza stampa di presentazione c’erano il sindaco Massimo Grillo e il vice sindaco Paolo Ruggieri che hanno sposato il progetto.



Degli aspetti prettamente organizzativi della “Maratona Steam” ha parlato la docente coordinatrice Annalise Galfano. Mentre la giovane studentessa Gaia Crescente ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'esperienza progettuale in team, con opportunità di confronto formative e al tempo stesso emozionanti.

E le sue parole danno il senso di quella che è la scuola del futuro che parte da Marsala, che passa da Maratona Steam 2022: “Noi giovani dobbiamo abbattere i nostri limiti. Stiamo capendo che siamo capaci di rivoluzionare il nostro futuro”.