Scrive Manuela, docente precaria della provincia di Trapani

28/09/2022 07:00:00

Gentile direttore, sono una docente precaria inserita nelle GPS di prima fascia della classe di concorso ADMM (sostegno presso le scuole medie). Le scrivo per denunciare la gravissima situazione creatasi in seguito agli errori commessi dall'USR (il provveditorato all'istruzione pubblica) dell'ex provincia di Trapani.

Nello specifico, le nomine a tempo determinato da graduatorie ad esaurimento e GPS (graduatorie scolastiche provinciali) pubblicate in data 10/09/2022 - con 2 giorni di ritardo rispetto alla data prevista - sono risultate totalmente errate. Sono infatti stati resi disponibili posti in numero maggiore rispetto a quelli realmente disponibili nelle scuole. Ad esempio, nella scuola in cui ho preso servizio, i posti sul sostegno realmente disponibili erano 6 e sono stati nominati 10 insegnanti! In altre scuole la situazione è persino peggiore.

Tutto ciò provoca degli enormi ritardi e disagi a tutto il sistema scolastico: gli studenti non sanno ancora chi sarà il loro insegnante di sostegno, i dirigenti scolastici non possono procedere alla nomina di supplenti sui posti rimanenti, i precari rimasti fuori dal primo turno di nomine sono costretti ad attendere per un tempo indefinito finché questa situazione non sarà sanata. Preciso inoltre che i sindacati, in data 15/09, hanno incontrato la dirigente dell'ambito territoriale, la quale si è impegnata sulla parola - senza pubblicare alcuna circolare in merito - alla rettifica delle operazioni per l'attribuzione delle supplenze entro la settimana lavorativa compresa tra lunedì 19/09 e venerdì 23/09.

Tale impegno NON è stato mantenuto e a tutt'oggi gli stessi sindacati non sono in grado di dare alcuna risposta. Le lascio immaginare quale disagio procuri tale situazione di incertezza e instabilità. Ancor più grave il danno arrecato alle famiglie degli alunni con disabilità che non sanno chi sarà il docente che seguirà il proprio figlio/a. Quanto ci toccherà aspettare ancora perché venga ripristinata la legittimità delle operazioni di nomina? Riceveremo mai delle scuse da parte dei responsabili dell'ufficio preposto per i disagi da loro causati?

Manuela